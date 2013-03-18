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“一带一路全球行”报道团走进保加利亚
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 洛阳网—洛阳日报 2016-09-26 08:56
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　　全世界40%的玫瑰精油来自保加利亚。这个拥有300多年玫瑰精油生产史的“玫瑰王国”，对于正在大力发展牡丹产业的洛阳来说，有何经验可资借鉴？

　　日前，记者随新华社“一带一路全球行”报道团车队抵达保加利亚卡赞勒克和索非亚，探秘该国的“玫瑰经”。

　　绵延近百公里的“玫瑰谷”

　　车队抵达保加利亚后，大家入住的第一个城市叫卡赞勒克。

　　卡赞勒克以西，有一条绵延近百公里的山谷，是保加利亚种植玫瑰最多的一个地区，也被称为“玫瑰谷”。

　　一望无际的玫瑰花田，延展在纵深近百公里的峡谷中。当地华侨宋飞告诉记者，到了6月收获季节，这里被各种颜色的玫瑰花所覆盖，场面颇为壮观。

　　早在1270年，保加利亚就从叙利亚引进大马士革玫瑰。16世纪，保加利亚人开始用玫瑰提取玫瑰水，自1680年后开始将大部分玫瑰用于生产香料工业用的玫瑰精油。

　　“如今，保加利亚已是重要的玫瑰精油出口国，其产量占全世界的40%。”宋飞说，玫瑰精油是制造高级香水的主要原料，1公斤玫瑰精油在国际市场上的价格高达6000美元，因此也有“液体黄金”之称。

　　围绕产业做文章，玫瑰节成发展抓手

　　在沿途采访中，记者发现，无论是卡赞勒克还是首都索非亚，玫瑰深加工产品几乎是每家旅游纪念品店的主打产品。

　　走进索非亚市中心一家名为“保加利亚玫瑰”的知名玫瑰深加工产品连锁店，粉红色包装的玫瑰深加工产品琳琅满目，不仅有玫瑰精油这一传统深加工产品，还有护手霜、面膜、香皂、玫瑰酱等创新产品。

　　“如果你们6月来就好了，可以体验一下我们卡赞勒克最盛大的节日——玫瑰节。”卡赞勒克一名店员告诉记者。

　　一年一度的玫瑰节一般在6月的第一个周末举行，正是保加利亚玫瑰产业向外扩展的有力抓手。记者采访发现，和我市的牡丹文化节主打观光游览和商贸洽谈不同，保加利亚玫瑰节则围绕产业做文章，可借鉴之处有不少。

　　宋飞介绍，在玫瑰节的头一天晚上，在卡赞勒克市中心的广场上会举行玫瑰女王“加冕”仪式。“加冕”的玫瑰女王还会出席第二天的玫瑰采摘仪式，成为一大看点。

　　在采摘仪式上，清晨，人们从四面八方涌向玫瑰园，一群群身穿民族服装的花农，个个头戴玫瑰花环，一边采摘玫瑰，一边向远道而来的游客打着招呼，将玫瑰采摘过程用民间艺术形式向人们展现出来。采摘后，身着盛装的姑娘们和小伙子们跳起民族舞蹈“霍洛舞”，欢庆玫瑰丰收。

　　将游客引到田间地头值得借鉴

　　近年，我市牡丹产业驶入发展快车道，种植规模扩大，开发步伐加快，形成了种植、观赏、科研、加工、销售全产业链。

　　然而，知名产品偏少、辐射带动作用不足，成为目前我市牡丹产业发展的一大瓶颈。“保加利亚玫瑰节，实际上是将游客引到田间地头，用丰富多彩的采摘活动提升游客的体验度，无形中给玫瑰深加工产品作了推广和宣传。”老家在河南的报道团成员李先栋说，牡丹产业快速发展的洛阳，如果能借鉴当地经验，在牡丹文化节中增加对产业的体验活动，相信对牡丹深加工产品的推广大有帮助。（洛阳日报报业集团特派记者 张锐鑫）

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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