作为今年我市重点民生实事之一，我市将积极推进城市区供热管网配套建设，新增供热面积350万平方米，其中涧西、西工、老城、瀍河等洛河以北城区占大头，预计新增供热面积约200万平方米。昨日，记者从洛阳热力有限公司了解到，截至8月底，洛北四城区已新增供热面积101万平方米；备受关注的“引热入市”工程主管网已全线贯通，正在充水调试，预计今年采暖期前具备供热条件。

今冬新增供热面积目前已完成过半

作为我市主要供热企业之一，洛阳热力有限公司供热范围主要包括涧西区、西工区、老城区、瀍河回族区的大部分区域及伊滨区。按照今年供热计划，涧西、西工、老城、瀍河等洛北四城区预计今冬将新增供热面积200万平方米，伊滨区今年暂无新增计划。

洛阳热力有限公司相关负责人介绍，从今年第二季度开始，该公司加快基础设施建设，扩大供热覆盖面积。

一方面，加快道路供热主管网建设，推进中原大道、白塔路、汉宫路、经七路、解放路等道路管网工程建设，截至8月底，已完成管网敷设长度约10公里。

另一方面，对既有建筑进行供热改造，主要对中钢集团洛阳耐火材料研究院、中信重工、中国南车集团洛阳机车厂等单位的家属区的采暖工程进行改造。

截至8月底，已完成新增供热面积101万平方米，预计今冬可新增供热面积200万平方米。

目前，今年已经确定的新增用热小区主要有：香榭里定鼎广场、周山新城、遇驾花园、东方红·名仕嘉园、衡达地标、住总鼎城等。

“引热入市”正充水调试，采暖期前具备供热条件

“引热入市”工程自2014年年底开工以来，一直备受关注，不断有市民询问该工程建设情况。

洛阳热力有限公司相关负责人介绍，“引热入市”工程是指位于偃师市首阳山镇的华润首阳山电厂至洛阳市供热东区的供热管网工程，其热源为华润首阳山电厂，热媒为高温热水，供热管网具体敷设路线为：华润首阳山电厂换热首站为供热管网初始端头，自首站沿厂前路过陇海铁路至中州东路延长线，再沿中州东路过二广高速公路至安居路供热管网接口处。

该工程高温热水主管道全程约36公里，建成后近期最大供热能力预计为2300余万平方米，将超过洛北城区现有其他热源的供热能力。

“目前，‘引热入市’工程已投用，供热主管网正在充水调试，预计今年采暖期前将具备供热条件。”该负责人说。

热源、管网检修10月底完成

目前，洛北四城区的热源、供热管网等检修工作正在加紧推进。

在热源检修方面，该公司从今年3月起开始对洛北城区4个热源厂设备进行全面检修和保养，已对脱硫、烟风道、出渣等系统进行了300余项维修；此外，还为已运行多年的九都路供热中心锅炉更换了省煤器及分层给煤器，并对脱硫系统进行技术改造。

“热源检修工作目前已经完成80%，预计10月25日全部结束。”该负责人说。

在供热管网检修方面，该公司对既有供热管网、热力站、阀门井进行拉网式排查，已排查管网140多公里，维修管网漏点30处，更新管道保温层500余米，维修维护热力井80余口，维修用户热交换机组27台。这些工作预计10月30日前完成。

此外，洛北四城区今冬供热煤炭储备工作也已开始，预计采暖期前全面完成。

(洛阳日报记者 赵佳 通讯员 张建华）