宜阳县发布2025年烟花爆竹禁放限放通告

刚刚，富美宜阳微信公众号发布2025年烟花爆竹禁放限放通告。 刚刚，富美宜阳微信公众号发布2025年烟花爆竹禁放限放通告，具体内容如下： 宜阳县人民政府关于2025年烟花爆竹禁放限放的通告

宜政通〔2024〕84号 为加强2025年烟花爆竹安全管理工作，保障公共安全和群众人身、财产安全，确保烟花爆竹安全形势稳定，根据《烟花爆竹安全管理条例》(国务院令第455号)等法律法规，以及《洛阳市人民政府关于2025年烟花爆竹禁放限放的通告》(洛政通〔2024〕63号)规定，现就做好我县2025年烟花爆竹禁放限放工作通告如下： 一、燃放时间 (一)1月28日(除夕)17时至1月29日(正月初一)1时； (二)1月29日(正月初一)早6时至23时； (三)2月2日(正月初五)早6时至23时； (四)2月12日(正月十五)早7时至23时。 重污染天气期间和上述规定以外的时间禁止燃放烟花爆竹。 二、禁放区域 (一)县城主城区禁放区域： 同力大桥及南北延长线以西，灵龙大桥及南北延长线以东，南环路以北，北环路以南。 (二)其他禁放区域： 1.党政机关办公场所和企事业单位的生产区、仓储区等重点区域； 2.重要军事设施和加油站、加气站等易燃易爆物品生产、经营、储存场所； 3.文物保护单位、输变电设施以及环境自动监测设施安全保护区内； 4.医院、图书馆、学校、幼儿园、敬老院、疗养院、文化体育场所等公共场所； 5.车站、商场、集贸市场、影剧院等人流密集场所； 6.高层建筑、设有可燃外墙保温材料的建筑和在建工程施工工地60米范围内； 7.山林、绿地、森林公园、风景名胜区及封闭式公园、游园等重点防火场所； 8.其他禁止燃放的区域。 禁止燃放烟花爆竹的场所及其周边具体范围，由属地政府督促相关单位设置明显的禁止燃放烟花爆竹警示标志。 三、个人禁放种类 (一)禁止燃放《烟花爆竹安全与质量》(GB10631—2013)中的专业燃放类产品和需加工安装的个人燃放类产品； (二)禁止燃放拉炮、摔炮、砸炮、加特林、冷光烟花、钢丝棉烟花等危险性大、含高敏感度药物的烟花爆竹； (三)禁止燃放非法生产、经营的假冒伪劣烟花爆竹。 四、安全要求 (一)禁止在居民住宅楼楼内、楼顶燃放或者向外抛掷烟花爆竹； (二)禁止对准或者指向易燃易爆的物品燃放烟花爆竹； (三)禁止向行人、车辆、建筑物、构筑物和人群密集场所投掷烟花爆竹； (四)任何单位和个人不得非法生产、运输、销售、储存烟花爆竹，禁止携带烟花爆竹搭乘公共交通工具； (五)禁止网上销售烟花爆竹，禁止邮寄烟花爆竹，禁止在托运的行李、包裹、邮件中夹带烟花爆竹； (六)烟花爆竹临时零售经营点销售烟花爆竹一律实行统一配送，严禁擅自向非法生产和经营烟花爆竹的企业进货； (七)未成年人燃放烟花爆竹，应当在其监护人或者其他成年人指导下燃放； (八)禁止其他影响公共秩序、危及他人安全的行为。 五、责任规定 各乡镇(街道)要做好本辖区内烟花爆竹安全管理工作，县人民政府相关部门要依照职责和分工履行好各自责任。允许燃放区域内的居民小区应划定燃放安全区域，由乡镇(街道)统筹，社区、物业等单位组织管理人员、救援力量，配备消防器材，确保燃放安全。 六、各乡镇(街道)、县人民政府各相关部门要加大宣传力度，积极引导广大群众依法、文明、安全燃放烟花爆竹。 七、违规违法行为的处罚 对非法生产、运输、储存、销售和违规燃放烟花爆竹的依照《中华人民共和国治安管理处罚法》和《烟花爆竹安全管理条例》等有关法律法规进行处罚，构成犯罪的依法追究刑事责任。 八、本通告自公布之日起施行。 特此通告。 2024年12月20日 ⑥