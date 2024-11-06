洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

宜阳县发布2025年烟花爆竹禁放限放通告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 富美宜阳 2024.12.27 21:10

      刚刚，富美宜阳微信公众号发布2025年烟花爆竹禁放限放通告，具体内容如下：

宜阳县人民政府关于2025年烟花爆竹禁放限放的通告
宜政通〔2024〕84号

　　为加强2025年烟花爆竹安全管理工作，保障公共安全和群众人身、财产安全，确保烟花爆竹安全形势稳定，根据《烟花爆竹安全管理条例》(国务院令第455号)等法律法规，以及《洛阳市人民政府关于2025年烟花爆竹禁放限放的通告》(洛政通〔2024〕63号)规定，现就做好我县2025年烟花爆竹禁放限放工作通告如下：

　　一、燃放时间

　　(一)1月28日(除夕)17时至1月29日(正月初一)1时；

　　(二)1月29日(正月初一)早6时至23时；

　　(三)2月2日(正月初五)早6时至23时；

　　(四)2月12日(正月十五)早7时至23时。

　　重污染天气期间和上述规定以外的时间禁止燃放烟花爆竹。

　　二、禁放区域

　　(一)县城主城区禁放区域：

　　同力大桥及南北延长线以西，灵龙大桥及南北延长线以东，南环路以北，北环路以南。

　　(二)其他禁放区域：

　　1.党政机关办公场所和企事业单位的生产区、仓储区等重点区域；

　　2.重要军事设施和加油站、加气站等易燃易爆物品生产、经营、储存场所；

　　3.文物保护单位、输变电设施以及环境自动监测设施安全保护区内；

　　4.医院、图书馆、学校、幼儿园、敬老院、疗养院、文化体育场所等公共场所；

　　5.车站、商场、集贸市场、影剧院等人流密集场所；

　　6.高层建筑、设有可燃外墙保温材料的建筑和在建工程施工工地60米范围内；

　　7.山林、绿地、森林公园、风景名胜区及封闭式公园、游园等重点防火场所；

　　8.其他禁止燃放的区域。

　　禁止燃放烟花爆竹的场所及其周边具体范围，由属地政府督促相关单位设置明显的禁止燃放烟花爆竹警示标志。

　　三、个人禁放种类

　　(一)禁止燃放《烟花爆竹安全与质量》(GB10631—2013)中的专业燃放类产品和需加工安装的个人燃放类产品；

　　(二)禁止燃放拉炮、摔炮、砸炮、加特林、冷光烟花、钢丝棉烟花等危险性大、含高敏感度药物的烟花爆竹；

　　(三)禁止燃放非法生产、经营的假冒伪劣烟花爆竹。

　　四、安全要求

　　(一)禁止在居民住宅楼楼内、楼顶燃放或者向外抛掷烟花爆竹；

　　(二)禁止对准或者指向易燃易爆的物品燃放烟花爆竹；

　　(三)禁止向行人、车辆、建筑物、构筑物和人群密集场所投掷烟花爆竹；

　　(四)任何单位和个人不得非法生产、运输、销售、储存烟花爆竹，禁止携带烟花爆竹搭乘公共交通工具；

　　(五)禁止网上销售烟花爆竹，禁止邮寄烟花爆竹，禁止在托运的行李、包裹、邮件中夹带烟花爆竹；

　　(六)烟花爆竹临时零售经营点销售烟花爆竹一律实行统一配送，严禁擅自向非法生产和经营烟花爆竹的企业进货；

　　(七)未成年人燃放烟花爆竹，应当在其监护人或者其他成年人指导下燃放；

　　(八)禁止其他影响公共秩序、危及他人安全的行为。

　　五、责任规定

　　各乡镇(街道)要做好本辖区内烟花爆竹安全管理工作，县人民政府相关部门要依照职责和分工履行好各自责任。允许燃放区域内的居民小区应划定燃放安全区域，由乡镇(街道)统筹，社区、物业等单位组织管理人员、救援力量，配备消防器材，确保燃放安全。

　　六、各乡镇(街道)、县人民政府各相关部门要加大宣传力度，积极引导广大群众依法、文明、安全燃放烟花爆竹。

　　七、违规违法行为的处罚

　　对非法生产、运输、储存、销售和违规燃放烟花爆竹的依照《中华人民共和国治安管理处罚法》和《烟花爆竹安全管理条例》等有关法律法规进行处罚，构成犯罪的依法追究刑事责任。

　　八、本通告自公布之日起施行。

　　特此通告。

2024年12月20日
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    专家学者齐聚 共话睡眠呼吸障碍诊疗与耳科建设
    专家学者齐聚 共话睡眠呼吸障碍诊疗与耳...
    专家学者齐聚 共话睡眠呼吸障碍诊疗与耳科建设
        近日，由洛阳市医学会、洛阳市医院管理协会主办的“2024年洛阳市阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征论坛暨耳科...
  • ·板蓝根虽可治感冒 但并非“万能药”
  • ·“擦香香”时拍一拍 皮肤吸收会更好？
  • ·大把猛吃保健品 到底能起啥作用
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市委十二届七次全会暨市委经...
  • 展望2025——聚焦聚力推动发展不...
  • “机遇”成市委全会暨市委经济工...
  • 回眸2024——现代化洛阳建设迈出...
  • 即日起，洛阳这些公交线路调整
  • 洛阳瀍河区4家学校注销
  • 社论：奋力打好经济工作主动仗
  • 洛阳81岁“模特奶奶”的花样生活
  • 2025年1月1日洛阳城市区部分道路...
  • 网友反映孩子生病第一天老师就要...
    		•
    百姓呼声
    足球赛有球队队员学历造假？
    因为环保问题，市区垃圾车停运合理吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    红红火火迎新年

    水天一色

    新春灯展探秘

    送子观音
    /桂花飘香的季节
    /迷恋嵩山
    /游上清宫有感
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605