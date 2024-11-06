首次将“国宝”搬进公园！洛阳花灯申请“出战”

近日，#全国各地的花灯卷起来了#成为短视频平台的热点话题，逛灯会、赏花灯是中国人过年的仪式感，也是洛阳延续多年的春节“标配”民俗活动。

近日，#全国各地的花灯卷起来了#成为短视频平台的热点话题，逛灯会、赏花灯是中国人过年的仪式感，也是洛阳延续多年的春节“标配”民俗活动。

27日，洛报融媒记者从洛阳市园林绿化中心获悉，截至目前，王城公园及隋唐城遗址植物园的彩灯安装工作已完成一半以上，部分大型灯组靓姿初现。洛阳花灯，申请“出战”！一起来看看吧。

名称：“琉璃宫阙”

地址：王城公园

看点：首次采用冷色调灯光打造

洛报融媒记者在王城公园太极广场看到，“琉璃宫阙”大型灯组安装已进入尾声。它长22米、高12米，宫殿错落排列，一条巨龙盘亘空中，位于灯组“C位”的金色楼阁宛如金顶般巍峨壮观。

“金色楼阁是以建筑中的金顶作为创意参考，灯光亮起时金顶闪耀、威严壮丽，将与周边的其他冷色形成视觉反差。”王城宫灯研发中心有关负责人介绍，“琉璃宫阙”将是2025年洛阳新春灯会活动的一大亮点，首次采用冷色调灯光打造，与传统暖色调形成鲜明对比，营造“琼楼玉宇”的意境。此外，“金”和“顶”分别代表金属元素和最高点的意思，有着高贵、卓越，新的一年吉祥好运的美好寓意。

待夜幕降临、华灯亮起，“琉璃宫阙”宛如一座空中楼阁，琉璃光彩绚丽夺目，如梦如幻。该负责人透露，目前，工作人员正在为灯组安装“人造水面”，届时当空中楼阁光影流动时，水面倒影也将跟着“动”起来，声光电等技术发挥得淋漓尽致，人们将在灯会现场沉浸式感受“人间仙境”。

名称：“瑰宝长廊”

地址：隋唐城遗址植物园

看点：首次将“国宝”搬进公园

长60米、高12米……近日，在隋唐城遗址植物园内，大型灯组“瑰宝长廊”的安装现场吸引不少游人关注。

瑰宝无声，是历史的见证。该灯组引入了何尊、三彩黑釉马、泥塑佛面像等河洛文化的文物元素，首次将“国宝”搬进公园，跨时空赓续中华文明，让市民及游客在观赏花灯的同时了解历史。

“为了设计这组灯，我们的工作人员多次走访洛阳博物馆等地，力争将具有代表性的文物以彩灯形式展现出来，用宫灯文化讲好洛阳故事。”该负责人说，在2025年洛阳新春灯会活动中，隋唐城遗址植物园灯会现场主打文化牌，“瑰宝长廊”将在第一展区“宅兹中国”中呈现。

更多精彩花灯，我们拭目以待！（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 刘苗 许巧鸽 文/图）