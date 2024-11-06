洛阳市妇联开展“少年儿童心向党 书香洛阳伴成长”亲子阅读活动

2024年12月22日下午，由洛阳市妇联、西工区妇联、西工区文化和旅游局联合主办，洛阳市朗诵协会、洛阳新主流少儿培训中心承办，西工区图书馆、西工区妇女儿童活动中心协办的“亲子家年华幸福进万家”系列活动之“少年儿童心向党书香洛阳伴成长”暨“黄河新年”亲子阅读活动在西工区妇女儿童活动中心顺利举行。

2024年12月22日下午，由洛阳市妇联、西工区妇联、西工区文化和旅游局联合主办，洛阳市朗诵协会、洛阳新主流少儿培训中心承办，西工区图书馆、西工区妇女儿童活动中心协办的“亲子家年华幸福进万家”系列活动之“少年儿童心向党书香洛阳伴成长”暨“黄河新年”亲子阅读活动在西工区妇女儿童活动中心顺利举行。活动吸引了近50组亲子家庭齐聚一堂，他们带着对亲子阅读的热爱与期待，共同参与了这场阅读盛宴。

祥龙回首辞旧岁，滚滚黄河展新翠，金蛇起舞迎新年，书香洛阳又相会。活动分为《龙章凤姿》《英雄黄河》《黄河趣语》《幸福生活》4个篇章，在亲子诵读的温馨时刻，家长和孩子们配合默契，或慷慨激昂，或娓娓道来，共同诵读了近40篇经典美文，细腻地演绎着文字的韵律之美。孩子们沉浸在幸福地诵读之中，享受着阅读的快乐。

活动不仅让家长和孩子们在阅读中度过了一段愉悦的亲子时光，还让一篇篇充满力量的文字，犹如冬日阳光般温暖了家长和孩子们的心田。

接下来，洛阳市各级妇联将继续开展主题鲜明、各具特色的阅读活动，愿孩子在书香的浸润下茁壮成长。