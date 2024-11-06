“洛阳经验”亮相中国信用高峰论坛

记者从市社会信用体系建设领导小组获悉，市信用建设促进会近日受邀参加“2024中国信用4.16高峰论坛”，集中展示洛阳特色信用建设成果。

记者从市社会信用体系建设领导小组获悉，市信用建设促进会近日受邀参加“2024中国信用4.16高峰论坛”，集中展示洛阳特色信用建设成果。

信用是市场经济的重要基石。随着新质生产力与数字化转型的深入推进，信用体系的作用愈加突出，已成为推动产业升级、促进绿色发展、助力社会治理及提升国际竞争力的重要引擎。

本届论坛主题为“社会信用体系建设与中国高质量发展”。在主论坛上，市信用建设促进会负责同志围绕“信用赋能高质量发展”作主题演讲，分享了具有洛阳特色的信用建设模式与经验。市信用建设促进会创新实践案例——《洛城信徽：古韵新风与诚信同行之鉴》，成功入选中国信用共建优秀案例2024年度推荐榜，成为我省唯一入选案例，市信用建设促进会被授予“创新案例试点单位”称号。

市社会信用体系建设领导小组相关负责人表示，将以此为契机持续深化社会信用体系建设，加强与各地的交流合作，以信用建设赋能高质量发展，促进文明洛阳建设。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 赵华博 梁玉洁)

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“中国信用4.16高峰论坛”由北京大学经济学院、北京大学中国信用研究中心和全国信用教育联盟(筹)主办。自2004年举办至今，该论坛已成为推动我国信用体系建设和政策理论创新的重要平台。

“中国信用4.16高峰论坛”名称中的“4.16”指的是每年4月16日举办这一论坛。论坛的日期可能因特殊情况而有所调整，不过传统的4月16日仍然是其标志性日期。 (学锋)