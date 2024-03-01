洛阳市因城施策取消首套房贷利率下限 降低居民购房成本

根据《中国人民银行中国银行保险监督管理委员会关于建立新发放首套住房个人住房贷款利率政策动态调整长效机制的通知》(银发〔2022〕294号)文件精神，自2024年4月起，洛阳市已实施阶段性取消辖区首套房贷利率下限政策。

根据《中国人民银行中国银行保险监督管理委员会关于建立新发放首套住房个人住房贷款利率政策动态调整长效机制的通知》(银发〔2022〕294号)文件精神，自2024年4月起，洛阳市已实施阶段性取消辖区首套房贷利率下限政策。

据了解，面对房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，洛阳市始终坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，密切关注房地产市场形势变化，打出调控工作“组合拳”，持续抓好已出台政策落实，放宽房贷利率政策点燃市场活力，支持刚性和改善型住房需求。

自2023年起，洛阳市阶段性下调新发放首套住房商业性个人住房贷款利率下限2次。在此基础上，2024年4月1日起，洛阳市阶段性取消新发放首套房贷利率下限，进一步营造了良好的房地产金融政策环境。

“取消首套房贷款利率下限是贯彻落实首套房贷利率政策动态调整机制的重要举措，是房地产政策持续优化的表现，有助于促进房地产市场平稳健康发展”，工商银行、农业银行洛阳分行有关部门负责人表示，“我行将积极响应政策号召，支持居民刚性和改善性住房需求”。建设银行洛阳分行相关负责人表示：“这一政策调整意味着金融机构在贷款利率方面将有更大的自主权，我行后续会紧跟政策和市场导向，结合当地同业市场情况，做好首套房贷款利率执行调整工作。”

这一举措将推进银行金融机构根据资金成本、客户征信情况及风险状况等因素与客户协商更具差异化、更具竞争力的房贷利率，降低购房者购房成本，促进房地产市场平稳健康发展。