央媒观洛 | 河南新安县：“土特产”驶上产业化快车道

河南新安县因地制宜培育特色产业——

“土特产”驶上产业化快车道

“欢迎各位游客前来体验武皇同款‘皇封树’，品尝千年樱桃，免费畅享！”近日，河南省洛阳市新安县五头镇党委书记杨光瑞在抖音上推广新安樱桃，视频发布当日点击量突破40万次，引发网友热烈反响，纷纷留言询问“采摘地点”，表达期待之情。

新安县的樱桃、辣椒、中药材、食用菌等农产品，相继破圈传播，“土特产”正经历着转型升级。

5月的新安，沃野田畴生机勃发，“土”有味、“特”出品、“产”成群，新安县正以其独特的资源禀赋和创新发展理念，使更多“土特产”驶上产业化的快车道，成为促进农民增收、助力乡村振兴的重要支撑。

布局特色产业，构建“两红三优”发展模式

新安县位于豫西浅山丘陵区，地貌总体呈“山高岭多河谷碎，七岭二山一分川”。为解决丘陵地区农业产量低和农民收入增长缓慢的问题，当地政府巧妙利用“特色牌”，构建了“两红三优”的产业发展模式。

“两红三优”指的是樱桃、5G数字辣椒、优质林果、优质中药材和优质食用菌。新安通过政府引导、龙头企业带动和群众参与，稳定了10万亩樱桃种植面积，加快品种改良，推进设施农业，巩固了“中国露地早熟樱桃第一县”的地位。同时，新安还扩大了5G数字辣椒种植规模，建设了“双红”加工交易园区，打造区域性辣椒、农产品加工交易和技术服务中心，重点发展了沿黄区域的优质林果、中药材和食用菌产业。

为促进特色产业规模化和集群化发展，新安以千年樱桃沟农文旅融合示范区、巴旦木小镇、万吨杏鲍菇生产基地等重点项目为引领，各乡镇配套产业道路等基础设施和初加工设施，推出“樱桃贷”“金椒贷”等特色信贷产品，并实施财政奖补和金融贴息支持，有效促进了农民增收和产业集聚升级。

据了解，今年新安县规划11个特色种植万亩片区，樱桃品种改良5000亩，建设现代化设施暖棚1000亩，辣椒连片种植5.5万亩，丹参、连翘等中药材种植6万亩，特色林果种植4万亩，杏鲍菇、香菇等优质食用菌年产2万吨。

在磁五仓沿线，樱桃树随风摇曳，果实累累；铁门镇和南李村镇的5G数字辣椒种植，以其高效和科技感引领潮流；磁涧镇的万亩丹参，为中药材市场贡献了新的力量；青要山镇的万吨食用菌，成为当地农业的新亮点。新安县的农业特色产业，从最初的星星之火，到现在的燎原之势，已经形成了一幅点、线、面相结合的产业发展布局图。

科技赋能，推动产业迭代升级

在新安县南李村镇江村，磁河悠悠流淌，轻风拂过水面，带来阵阵涟漪。北岸，黄土泊民宿依水而建，古色古香；对岸，设施渔业项目正如火如荼地建设中。

在项目负责人高浩振的引领下，记者参观了工厂化养殖车间。车间内，陆基养殖桶整齐排列，桶底部导管与车间里15个三级沉降污水处理池相连，水过滤、增氧后导入鱼池循环利用，鱼粪作为优质有机肥可还田。

高浩振介绍：“这个项目采用现代化技术和设备，将养鱼场搬上陆地，节约用地，减少用水量，提高经济效益。20个直径8米的养殖桶，产量相当于百亩鱼塘。一桶8000尾鲈鱼，长到一两斤出售，可带来20万元的收入，比传统养鱼每斤成本低0.5元。”

设施渔业项目是新安农业产业科技赋能的缩影。新安不断深化产学研合作，推动数字农业、设施农业等新技术落地，助力乡村振兴。

省级樱桃现代农业产业园与中国农业科学院郑州果树研究所、河南省农业科学院等科研机构合作，通过技术攻关实现樱桃春节后错峰上市，亩均收益高达40万元。5G数字辣椒种植技术，实现了生产机械化、种植标准化、管理智能化，人工成本降低50%，产量提升30%，亩均增收2000元。北冶“虾菜共生”循环农业项目，将传统水产养殖与无土栽培技术相结合，产量提升近十倍。

在科技的助力下，新安的田野变身为科技创新的前沿阵地。数字农田、智慧农场如雨后春笋般涌现，到农村，广阔天地可以大有作为，成为新时代新安农村的主旋律。

农文旅融合，激活振兴新动能

走进新安县石井镇的洛阳兰林农业旅游园区，河面波平如镜，倒映着四周的景致，让人心静如水。远处的梯田，层层叠叠，如同大地的纹理，诉说着农耕文明的智慧。这里传统农业与现代旅游完美结合，为游客提供了一个亲近自然、体验农耕、感受乡村文化的好去处。

园区负责人孙江子面对传统农业的高投入、高风险、长周期、见效慢的挑战，他选择了农文旅融合的发展路径，这一创新之举不仅增加了收益，也有效降低了风险。

孙江子和他的团队用6年时间将5000多亩荒山打造成了充满生机的“花果山”。孙江子欣慰地说：“我是当兵出身，我儿子退役后也加入其中，他策划的古法榨油、染布、石磨豆浆、非遗桑蚕丝织等民俗活动和研学夏令营，深受游客喜爱。”作为河南省科普教育基地，园区推出的陶艺、活字印刷等沉浸式研学项目，吸引了百万余名游客，带动周边380余户村民户均年增收5000元以上。

在新安县，随着农文旅融合的深入推进，新安县的村庄正经历着一场场精彩的蝶变，焕发出前所未有的光彩。

新安县正在创建国家农村产业融合发展示范园，以规划先行、运营前置，对铁磁路沿线礼河、李子沟等22个村进行整治提升，充分利用近郊优势，引流市郊游。通过打造李子沟农文旅示范区、磁河渔谷、巴士小镇等休闲游项目，展示千唐志斋、洞真观等历史人文资源。以“千年樱桃文化”为品牌，推进樱桃产业与农文旅的深度融合，通过赏樱花、采樱桃、樱桃节会和衍生业态带动区域融合发展。沿黄村庄积极融入黄河文化旅游带建设，发展民宿项目，建设黄河人家高端民宿集群，构建乡村运营示范样板。

今年以来，新安通过改善人居环境、提升基础服务设施、丰富产业业态、营造消费场景，新安近郊游、乡村游深受热捧，累计接待游客175万人次，综合收入达5.2亿元，成为城乡居民休闲旅游的热门“打卡地”。

在乡村振兴的大潮中，新安县正紧握“土特产”这一关键抓手，把乡村资源优势、生态优势、文化优势转化为产品优势、产业优势，擘画乡村振兴宏伟蓝图。(高月 郑孟迪 记者 陈显萍)①