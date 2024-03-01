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从“无人管”到“自己管” 老城区这个社区积极推进居民自治
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.05.10 10:37

　　电动车有序充电、路面干净整洁……这是9日洛报融媒记者在老城区南关街道浦东社区市公安局洛龙分局家属院看到的场景。

　　不久前，这里还存在垃圾堆积、“僵尸车”乱停乱放、缺少门卫等现象，影响小区居民生活。

　　“由于该小区户数较少，之前不少物业公司不愿入驻，是无主管小区。”浦东社区党总支书记、居委会主任王艳苹说，要改善小区面貌，当务之急是恢复小区的清扫、垃圾清运、门卫等基础服务，把小区“管”起来。经过一番努力，这才有了眼前的景象。

　　浦东社区有20个小区、25个院落。社区工作仅靠工作人员难以做到面面俱到，尤其是无主管小区。做到有效“管”，谈何容易？

　　在王艳苹看来，发展群众自治组织，引导小区居民参与集体事务，才能从根本上改善小区面貌。

　　为此，王艳苹先后多次到该小区开现场会，为大家提供了引进物业、居民自治两种方案。经过权衡，居民们选择了成本较低的居民自治，自筹物业费用，并推举已退休的倪治安等5位居民为自治组织成员。

　　倪治安介绍，目前他们主要负责小区门卫、垃圾清运、接收快递、矛盾调解等工作。在遇到无法解决的“大事”时，他们会向社区求助。前不久，在社区的协助下，他们与小区商户协商，合作引进了停车进出管理系统，解决车辆出入问题。作为回报，商户可免费使用小区的6个停车位。此外还引进建设电动车充电桩，进一步完善小区基础设施。

　　“多亏了倪师傅他们，现在小区环境干净多了，停车、充电都很方便，物业费也不高，我们生活得很舒心。”小区居民任光乐表示。

　　如果说，市公安局洛龙分局家属院采取的是争取商户支持降低物业费支出的方法，路缘小区则是依靠出租停车位的收入反哺的方式降低支出。

　　走进路缘小区，左手边是停车区域。“之前这里是一块闲置的空地，我们在这里建设停车区域，在满足小区居民停车的基础上，对外出租了25个停车位，通过停车收入补贴物业费用支出。”路缘小区自治组织成员郭元发介绍。

　　王艳苹介绍，路缘小区只有35户居民，如果引进物业公司，每户居民需要承担的物业费为每月每平方米1.45元，不少居民都无法接受。如果采取居民自治的方式，加上出租停车位的补贴，算下来能省不少钱。

　　目前，在浦东社区的引导下，辖区大部分无主管小区正逐步成立自治组织，实现自治管理。“通过党建引领，因地制宜推进自治组织建设，大家参与社区事务的积极性更高了，凝聚力也更强了，共建共治共享的良好格局正在逐步形成。”王艳苹表示。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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