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涧西区尤东社区：打造现实版“开心农场” 助力集体个人“双增收”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.05.10 10:31

　　“你看，这些都是我自己种的菜，有辣椒、豆角、韭菜、大蒜等，每天过来打理打理，心情都变好了。”9日，在洛阳市涧西区工农街道尤东社区“悠享生活菜园”里，63岁的市民尤香云捧着刚从地里采摘的蔬菜高兴地说。

　　“悠享生活菜园”是尤东社区自去年7月起打造的一个集体经济发展项目。记者在现场看到，该菜园系利用辖区内王祥中路沿线的数十亩闲置土地打造而成，菜园四周有镂空的围栏，菜园内部被分成了数十块面积约100平方米的菜地，这些菜地由砖砌的便道连通，每块菜地旁都设有一个牌子，上面写着“某某某的小菜园”。

　　眼下，“悠享生活菜园”里的菜地已经有不少被人认领，各类蔬菜长势喜人。“大家都很默契，基本上只用有机肥，不打农药，都想把这里打造成自己的‘生态农场’。”尤香云说。

　　尤东社区工作人员介绍，“悠享生活菜园”主要面向周边居民、企业、学校提供有偿认领服务，社区提供水电、农耕工具等，认领者可根据自己的需求，选择自种自耕自采自摘，也可以委托社区找人进行日常管理，待收获之时再来采摘，让家人朋友吃上新鲜的应季蔬菜。

　　“菜园的认领费用为15元/平方米/年，一次至少认领一个地块，也就是大概100平方米的土地，如果觉得太大不好管理，也可以合伙认领。”该工作人员说。此外，“悠享生活菜园”还为学校提供农耕教育服务。目前，王祥小学已在此设立“劳动基地”，让学生们在亲身参与和体验中，理解和感悟传统农耕文化的深厚底蕴。

　　尤东社区相关负责人说，他们在决定打造“悠享生活菜园”前曾算过一笔账，如果辖区的闲置土地全部被认领，每年能增加30万左右的集体收入，用来为辖区居民改善生活环境。同时，辖区一些种植能手也可以为菜地认领者提供有偿托管服务，个人每个月能有千元左右的收入。

　　“目前还有一些菜地没有认领出去，我们下一步的工作重点是加强宣传，努力让更多人知道这个菜园，让这个项目真正实现社区增收、居民增益的效果。”该负责人说。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 贾晓花 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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