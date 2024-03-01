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八路军驻洛办事处纪念馆推出“战争与和平——军盔收藏展”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.10 08:32

　　近日，“战争与和平——军盔收藏展”在八路军驻洛办事处纪念馆拉开帷幕。展览现场共展出135个军盔，通过军盔简史、现代军盔、中国军盔、忘战必危四个部分，带领观众深入了解军事历史。

古代的胄

　　从古代的胄到现代的数字化、智能化军盔，军盔作为重要的军事防具，见证了战争的残酷。在军盔简史部分，观众可以看到根据考古发现复原展示的商、周等时期武士装束。现场讲解员介绍，甲胄，是我国古代对军事防护装备的合称，甲为铠甲，用于防护身体；胄为头盔，用于防护头部。

　　考古发现，殷商时期就有了胄。战国时铁质胄出现后，被称作“兜鏊”，北宋时称“头鏊”，宋代以后，军盔多称“盔”，清代以后又恢复“胄”这一名称。展览现场有一幅形象的战国武士复原图。图中武士所穿的皮甲胄是湖北随县出土的实物，袍服则参照了洛阳金村出土的战国银人像，臂甲采用云南剑川出土实物，靴子根据沈阳郑家洼子出土实物复原。

　　在现代军盔部分，观众可以看到多个国家曾使用的军盔。在第一次世界大战期间，第一顶现代意义的军盔问世，有效地降低了战场上的伤亡率。

中国军盔

　　中国军盔部分重点展示了新中国成立以来，我国军盔的发展历程。从最初的“万国造”到如今的数字化、智能化军盔，中国军盔的演变历程也是中国军事现代化的缩影。

　　在抗日战争、解放战争时期，我军使用的是从战场上缴获敌人的钢盔，由于数量有限，只能优先装备炮兵、汽车兵、通信兵等特殊兵种。新中国成立后，我军开始研制自己的军盔。展览用图片形式展示了“59式阅兵盔”，在1959年10月1日国庆阅兵式上，受阅部队头戴新式军盔亮相天安门广场，备受关注，那是中国唯一一款专门为阅兵设计生产的军盔。

　　随着科技强军战略深入实施，如今，我军的QGF系列军盔已经成为世界先进的军用头盔之一。它们打破了西方军事头盔生产的技术垄断，同时推翻了外界认为中国不能自主研制精良防弹盔的论断。展览现场还设置了互动屏幕，观众面对屏幕拍照后，可以看到自己戴军盔的样子。

观众面对互动屏幕拍照后，可以看自己戴军盔的样子

　　在忘战必危部分，一系列历史案例和珍贵图片，让大家深刻认识到战争的危害与和平的珍贵。八路军驻洛办事处相关负责人介绍，战争从未停止过，但人类对于和平的渴望却从未改变，期待能通过这个展览让大家更加珍视来之不易的和平。

　　展览将持续至8月1日，如果您感兴趣，可到现场免费观展。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 金琳 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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