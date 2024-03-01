昨日，2024年河南省红领巾巡讲团首场示范性宣讲活动暨首届红领巾巡讲团风采大赛在洛闭幕。

昨日，2024年河南省红领巾巡讲团首场示范性宣讲活动暨首届红领巾巡讲团风采大赛在洛闭幕。

活动现场，首届红领巾巡讲团风采大赛参赛选手围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对少年儿童的希望和要求等5个领域，结合洛阳实际及身边人、身边事进行示范性宣讲，用“童言童语”讲好党的创新理论。

首届红领巾巡讲团风采大赛于本月7日至9日进行，来自全省各行各业的校内外红领巾巡讲员齐聚洛阳，带来一系列有深度、有内涵又生动有趣的宣讲。

经过激烈角逐，大赛共评选出特等奖17人、一等奖20人、二等奖22人。其中，洛阳共有5人参赛，4人获特等奖，1人获一等奖。活动现场为获奖选手颁奖，并聘任他们为新一批河南省红领巾巡讲团成员。

团省委二级巡视员韩冰、省教育厅二级巡视员聂世忠参加。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 耿若源)