洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

2024年河南省红领巾巡讲团首场示范性宣讲活动暨首届红领巾巡讲团风采大赛在洛闭幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.10 08:27

　　昨日，2024年河南省红领巾巡讲团首场示范性宣讲活动暨首届红领巾巡讲团风采大赛在洛闭幕。

　　活动现场，首届红领巾巡讲团风采大赛参赛选手围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对少年儿童的希望和要求等5个领域，结合洛阳实际及身边人、身边事进行示范性宣讲，用“童言童语”讲好党的创新理论。

　　首届红领巾巡讲团风采大赛于本月7日至9日进行，来自全省各行各业的校内外红领巾巡讲员齐聚洛阳，带来一系列有深度、有内涵又生动有趣的宣讲。

　　经过激烈角逐，大赛共评选出特等奖17人、一等奖20人、二等奖22人。其中，洛阳共有5人参赛，4人获特等奖，1人获一等奖。活动现场为获奖选手颁奖，并聘任他们为新一批河南省红领巾巡讲团成员。

　　团省委二级巡视员韩冰、省教育厅二级巡视员聂世忠参加。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 耿若源)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    中青年朋友 专家喊你关注眼健康
    中青年朋友 专家喊你关注眼健康
    中青年朋友 专家喊你关注眼健康
        近日，市第一人民医院眼科接诊了不少中青年患者，有的近视度数加深，有的突发青光眼，严重者甚至单眼失明……
  • ·皮炎患者扎堆就诊 医生推荐这对“黄金搭档”
  • ·吃凉米饭对血糖影响小？
  • ·孩子打篮球后出现斜视，咋回事
    • 魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
        您应该知道孟津区朝阳镇的魏家坡，但您听说过“魏坡·新序”吗？前不久，卫坡村拉开了“魏坡·新序”，以崭新...
  • ·花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
    		•  
    新闻排行
  • @洛阳人：雷暴大风、冰雹等强对流天气...
  • 西工区状元市集：白天农贸市场 晚上网...
  • 深耕桥梁安全装备领域 “洛阳制造”...
  • 洛阳5个水利工程获评河南省水利优质工程
  • 洛阳交警部门探索在旅游景区设立大巴...
  • 市委理论学习中心组举行集体学习研讨
  • 5月8日至12日，青要山景区对洛阳市民...
  • 注意！洛阳局部区域将迎雷暴大风、冰...
  • 洛阳首批3家人才驿站获授牌
  • 洛阳已设立11家商标品牌指导站
    		•
    百姓呼声
    新安县龙潭大峡谷景区为何只售卖套票？
    宜阳县第三人民医院狂犬疫苗接种点无库存
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    白马寺景区

    龙门遇见

    大樱桃丰收

    三彩小镇拍三彩
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605