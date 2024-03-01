把党性和道德挺在纪律前面

昨日，市人大常委会理论学习中心组举行集体学习。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议。

昨日，市人大常委会理论学习中心组举行集体学习。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议。

会议传达学习了习近平总书记在主持中共中央政治局会议时的重要讲话精神、在《求是》杂志发表的重要文章《组织动员亿万职工积极投身强国建设、民族复兴的伟大事业》，集中学习了市委重要会议精神，逐条逐句学习领会《中国共产党纪律处分条例》。

李保国指出，在全党开展党纪学习教育，是加强党的纪律建设、推动全面从严治党向纵深发展的重要举措。要坚守政治机关定位，进一步严明政治纪律和政治规矩，以强有力政治监督推动党员领导干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。要把强化党性觉悟和争做道德模范挺在纪律前面，加强党性锻炼，全面提升个人修养和政治品格，心有所畏、言有所戒、行有所止，模范遵守社会公德、职业道德、家庭美德，做廉洁自律、公道正派、勤勉尽责的示范者、引领者。要把纪律和规矩挺在法律前面，把遵规守纪内化为思想自觉和行动自觉，不断强化纪律意识，严格对标对表《条例》约束组织和个人行为，严格按党规党纪办事，坚决与违法、违纪、违规行为划清界限，依法、正确、秉公用权，守住“底线”，不碰“红线”，追求“高线”，当好学纪、知纪、明纪、守纪表率。要坚持两手抓、两促进，聚焦市委中心大局和群众急难愁盼，把开展党纪学习教育与年度重点工作、监督质效提升年活动等深入结合，找准目标、细化任务、聚焦整改、深化落实，力戒形式主义，不断提升依规依纪依法履职能力和水平，高质量完成党纪学习教育任务，切实将学习成果转化为推动现代化洛阳建设的实际成效。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王思芮)