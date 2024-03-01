公司营业收入、总资产规模从2019年的6.43亿元、10.12亿元，增长至2023年的28.24亿元、96.74亿元，分别增长了339%、856%。近日，在全市产业发展观摩中，洛阳新强联的发展速度被高度称赞。

公司营业收入、总资产规模从2019年的6.43亿元、10.12亿元，增长至2023年的28.24亿元、96.74亿元，分别增长了339%、856%。近日，在全市产业发展观摩中，洛阳新强联的发展速度被高度称赞。

5年增长856%，新强联为什么能？

抓住行业赛道的产业风口、登陆资本市场是关键所在。新强联早期从事回转支承的自主研发，主要业务是船用机械领域的配套供应。近些年，新强联瞄准并切换到风电轴承这个产业新赛道，主要从事大型回转支承的研发、生产和销售，迅速驶上了发展快车道。在其2020年成功上市后，又加快实施扩大产能规模、设备改造升级、产业链布局等多元化战略，开启了爆发式增长之路。

找准风口、切换赛道、善用资本，正是这几个关键词，让一家在2005年只有一间厂房的乡镇工厂，成长为技术达到国际领先水平的国内风电轴承国产替代龙头企业、上市公司。不得不说，新强联创造了洛阳民营企业发展的一个奇迹。

或许你正在惊叹于它的发展业绩！但是，新强联已经又瞄准了新的赛道。在我国风电行业越来越“内卷”的情况下，他们已规划了新的“两海”战略，即海上风电和出海，一方面设立进出口公司加快拓展海外市场，另一方面加快海上大功率风电高端轴承的研发生产，这将成为未来几年新的利润增长点，也是新强联继续爆发式增长的新赛道。从长远来看，856%或许并不是它的顶点。

这给了我们很大启示：从企业角度来说，企业发展有“初创、成长、爆发、成熟、衰退”周期，但优秀的企业正在打破这个周期——能够在一条赛道的巅峰期即将过去之时找到新赛道，让“生命之树”常青。从产业发展角度来说，我们要善于看清产业发展的方向，关键是要找准具有战略性、牵引性的产业新赛道，以产业升级塑造竞争新优势，有的放矢激发新动能。换句话说，很多时候，看起来是在比业绩的翻倍增长、技术的屡屡突破，但更深层次比的是眼光和格局。（洛平）