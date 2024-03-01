韩愈(公元768年—公元824年)，字退之，中唐时期杰出的文学家、思想家、政治家。韩愈《会合联句》说：“我家本瀍谷，有地介皋巩。”一般认为，韩愈出生在唐代的河阳南城，即今天的洛阳市孟津区。韩愈在洛阳工作了8年，在这里与孟郊等洛阳诗友形成了“韩孟诗派”。韩愈与这个诗派的诸多诗人，在洛阳的牡丹花丛中对酒赋诗，留下了很多牡丹诗篇。

韩愈(公元768年—公元824年)，字退之，中唐时期杰出的文学家、思想家、政治家。韩愈《会合联句》说：“我家本瀍谷，有地介皋巩。”一般认为，韩愈出生在唐代的河阳南城，即今天的洛阳市孟津区。韩愈在洛阳工作了8年，在这里与孟郊等洛阳诗友形成了“韩孟诗派”。韩愈与这个诗派的诸多诗人，在洛阳的牡丹花丛中对酒赋诗，留下了很多牡丹诗篇。

洛阳才子归故乡

黄河是洛阳北部的天然屏障。为了拱卫洛阳，北魏迁都洛阳后，在黄河南北两岸，建造了河阳三城，即筑于黄河孟津两岸及河中岛屿上的3座城，分别为北城、中潭城和南城。隋朝、唐朝前期，河阳三城是洛阳的一个特别行政区。唐德宗建中二年(公元781年)，“安史之乱”平定十余年后，经略河北基本成功，唐朝设河阳三城节度使，但是节度使由东都(洛阳)留守兼任，留守是这个地区的最高军政长官。

清嘉庆《孟津县志·流寓》说，韩愈“其先为孟津人，擢进士第……汴军乱，愈从丧之至洛，还寓孟津”。南宋朱熹的《韩文公集考异》中说：“旧籍在东都，我家本瀍谷。”其生前好友张籍吊唁韩愈诗有云：“旧茔孟津兆。”

瀍河发源于孟津区横水镇宜苏山，瀍河有三源。北源出寒亮村，西源出会瀍村，南源出文公村，这3个村相邻。文公村因韩愈而得名，因为长庆四年(公元824年)，韩愈病逝，年五十七，追赠礼部尚书，谥号“文”，故称“韩文公”。寒亮村，原名韩郎村。韩愈的父亲韩仲卿，官至秘书郎，韩郎村就是其故里，也是韩愈出生处。

唐德宗贞元八年(公元792年)，韩愈参加进士考试，登进士第。考中进士并不能授官，只是取得任官资格，需要到吏部选院参加更为严格的考试。贞元十二年(公元796年)，韩愈通过了吏部选院的考试，任秘书省校书郎，并出任宣武军节度使观察推官。

唐宪宗元和元年(公元806年)年初，韩愈担任权知东都国子监博士，两年后担任国子监博士兼都官员外郎，分司东都兼判祠部。直到元和八年(公元813年)离开洛阳，到长安任史馆修撰，他在洛阳居住了8年，负责执教国子监和管理文庙等庙宇。

韩愈瀍河赋牡丹

东都国子监，位于今洛阳老城东南隅，即唐代立德坊。隋炀帝迁都洛阳后，设洛阳国子监，为国家最高教育行政管理机构和最高学府。国子监的最高长官称国子祭酒或判监事，总揽监务。唐代，洛阳国子监设祭酒1人、司业2人、监丞和主簿各1人，专司管理任务；设博士5人、助教5人、直讲4人，担任教学工作。

武则天称帝后，在国子监之西、宰相王本立旧宅设吏部选院，即贡院。这样，贡院、文庙、国子监成为相连一体的建筑群。

韩愈回洛阳任职后，他见的第一个好友是孟郊。“安史之乱”使漕运受到严重破坏。广德元年(公元763年)平息了叛乱后，唐代宗即命第五琦与刘晏疏浚汴渠，并以刘晏为河南水陆转运使，专领东都、河南、江淮粮食盐铁转运事宜，凡漕事“亦皆决于晏”。而河南水陆转运署就设在洛阳立德坊的都水监。

数十年后，在河南水陆转运署的官员中，出现了一位著名诗人，他就是孟郊。孟郊(公元751年—公元814年)，字东野，祖籍洛阳。父孟庭玢，任昆山县尉时生孟郊。孟郊早年生活贫困，曾周游湖北、湖南、广西等地，无所遇合，直到46岁才进士及第。元和元年(公元806年)年初，宰相郑余庆转任河南(洛阳)尹，荐孟郊任河南水陆转运从事，居立德坊。

孟郊所居，应为都水监官员的住宅区。立德坊四面环水，坊内也是小溪纵横，环境优美。孟郊的宅院，位于瀍河旁，他在瀍河边上建了一个小亭，名叫生生亭。在宅院中，孟郊开辟了一处两亩地的花园。孟郊写住处的诗有《生生亭》《寒溪九首》《立德新居十首》。他的朋友卢仝也写了一首《孟夫子生生亭赋》：“玉川子沿孟冬之寒流兮，辍棹上登生生亭。”

这年的春天，韩愈与孟郊在瀍河边看牡丹，韩愈写下了传世名篇《戏题牡丹》：“幸自同开俱阴隐，何须相倚斗轻盈。陵晨并作新妆面，对客偏含不语情。双燕无机还拂掠，游蜂多思正经营。长年是事皆抛尽，今日栏边暂眼明。”

意思是说，很庆幸这些牡丹花开时，枝叶俱茂，所以花朵隐约依稀，它们也无须互相依倚着争奇斗艳，以轻盈相比。清晨到来时，一朵朵花儿都像新妆的面庞一样，对着赏花的宾客偏偏都含着羞怯不语的深情。没有心机的双燕时时从花上掠过，多情的游蜂却正在花间盘旋采蜜。多年来我已懒于过问世事，令天在栏边看到这些牡丹，禁不住眼光暂时明亮起来。

孟郊赋《春愁》和之：“春物与愁客，遇时各有违。故花辞新枝，新泪落故衣。日暮两寂寞，飘然亦同归。”

“韩孟诗派”赏花来

“韩孟诗派”，是唐朝元和年间，以韩愈、孟郊为首活动于洛阳的诗派。其间，韩愈、孟郊都在洛阳任职，居住在立德坊，卢仝、李贺、马异、刘叉、贾岛、张籍、李翱、皇甫湜等人也都居于洛阳，他们形成一个诗派，史称“韩孟诗派”。

作为一个诗派，韩、孟等人有明确的理论主张，其中有“笔补造化”。用李贺的话来说，就是“笔补造化天无功”。“韩孟诗派”在倡导“笔补造化”的同时，还特别崇尚雄奇怪异之美。在《调张籍》一诗中，韩愈这样写道：“我愿生两翅，捕逐出八荒。精诚忽交通，百怪入我肠。刺手拔鲸牙，举瓢酌天浆。”

因此，“韩孟诗派”的牡丹诗，都写得极为奇美。李贺《牡丹种曲》,成为当时的流行歌声，酒肆中谱曲后，唱遍洛阳。贾岛《逢博陵故人彭兵曹》：“曲阳分散会京华，见说三年住海涯。别后解餐蓬虆子，向前未识牡丹花。”写出了洛阳才子以花为缘、永结挚友的情和义。张籍《赋花》：“花，花。落早，开赊。对酒客，兴诗家。能回游骑，每驻行车。宛宛清风起，茸茸丽日斜。且愿相留欢洽，惟愁虚弃光华。明年攀折知不远，对此谁能更叹嗟。”写尽了洛阳人对牡丹的爱，写尽了洛阳人对城市的爱。

在花开时节，这些洛阳才子要结伴看花，正如马异《暮春醉中寄李干秀才》所写：“欢异且交亲，酒生开瓮春。不须愁犯卯，且乞醉过申。折草为筹箸，铺花作锦裀。娇莺解言语，留客也殷勤。”

温柔坊，在今安乐社区东南，牡丹、芍药极盛，花开时节，众人到这里赏花，孟郊写了《看花》之诗：“家家有芍药，不妨至温柔。温柔一同女，红笑笑不休。月娥双双下，楚艳枝枝浮。洞里逢仙人，绰约青宵游。”这里的芍药，也指牡丹，因为牡丹古称木芍药。

孟郊在瀍河边住了9年，他热爱洛阳，自称“洛友”，如“洛友寂寂约”；称自己的诗为“洛风”，如“洛风远尘泥”。孟郊与母亲、妻子、儿子都住在这里。但是，作为水官，他要不断出差。孟郊在这里写下了《游子吟》：“慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心，报得三春晖！”元和九年(公元814年)八月十九日，孟郊暴疾卒于阌乡(今灵宝)，他是累死在工作岗位上的。友人会葬孟郊于洛阳东郊，韩愈为他写了墓志铭，高度评价了这位有德有才、爱民尽职的大唐水官。

韩愈的侄子，就是传说中八仙之一的韩湘子，他在洛阳学习了20年牡丹栽培技术，他种植的牡丹，可以花开千种，因此列入八仙，为花仙。那是另一个故事！（郑贞富）