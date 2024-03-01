多措并举！洛阳市场监管部门保障洛阳首届榴莲狂欢节

“五一”期间，在隋唐洛阳城天街遗址举行的洛阳首届榴莲狂欢节活动，吸引了众多游客市民前往进行沉浸式体验。2日记者从洛龙区市场监管局获悉，该局多措并举开展专项保障助力活动顺利举行。

“五一”期间，在隋唐洛阳城天街遗址举行的洛阳首届榴莲狂欢节活动，吸引了众多游客市民前往进行沉浸式体验。2日记者从洛龙区市场监管局获悉，该局多措并举开展专项保障助力活动顺利举行。

加强食品安全检查，执法人员主动对接活动举办方，对榴莲入关材料、营业执照、食品经营许可证(销售榴莲制成品的商户)、检验报告、小摊点经营者相关证件进行备案，并现场指导并督促各商户落实主体责任，全力保障消费者舌尖上的安全。

加强计量器具监管，执法人员现场对商户在用计量器具进行检查，包括是否符合国家规定要求，是否有年检合格标识等，共同营造诚信、放心的市场消费环境。与此同时，要求各商户落实明码标价相关规定，遵循公平合法和诚实守信原则，保障消费者知情权。

洛龙区市场监管局相关负责人表示，1日、2日两天现场检查情况较好，假期期间，该局将通过多种形式加强监管，督促活动商户落实主体责任，优化营商环境，维护市场秩序，保障首届洛阳榴莲狂欢节顺利举行。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 范新新 吴同 文/图)