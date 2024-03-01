“五一”当天，洛阳地铁客运量近40万人次

5月2日，记者从洛阳市轨道交通集团获悉，“五一”假期洛阳再次成为国内许多城市游客的主要旅游目的地。5月1日，洛阳地铁1号线运营开行载客290列次，2号线运营开行载客293列次，洛阳地铁线网总客运量38.51万人次。
5月2日，记者从洛阳市轨道交通集团获悉，“五一”假期洛阳再次成为国内许多城市游客的主要旅游目的地。5月1日，洛阳地铁1号线运营开行载客290列次，2号线运营开行载客293列次，洛阳地铁线网总客运量38.51万人次。
5月2日，记者从洛阳市轨道交通集团获悉，“五一”假期洛阳再次成为国内许多城市游客的主要旅游目的地。5月1日，洛阳地铁1号线运营开行载客290列次，2号线运营开行载客293列次，洛阳地铁线网总客运量38.51万人次。
线网客流前五站为1号线解放路站(59722人次)、2号线解放路站(55501人次)、洛邑古城站(24669人次)、洛阳火车站(19371人次)、周王城广场站(17616人次)。
五一假期，洛阳地铁多措并举，延长运营1小时、缩短行车间隔、准备备用列车、组织列车大站多停，保障乘客尽快乘车需求。
同时，洛阳地铁结合乘客实际需要提供爱心手推车推送行李服务，加强微信公众号“爱心预约”引导，提升“便民如厕卡”使用率，对行动不便的乘客提供专属服务。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 闵雪）
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