洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

艺联大湾 | 东莞洛阳双城记制造主题摄影展在东莞开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 文艺洛阳 2024.05.02 09:13

　　用镜头记录工业画卷，用光影书写制造传奇。4月30日，“影像中的制造美学”东莞洛阳双城记制造主题摄影展在东莞展览馆开幕。洛阳市文联党组成员、副主席陈鋆宝，东莞市文联党组成员、副主席江祎霞，河南省摄影家协会副主席、洛阳市摄影家协会主席高均海，中国工业摄影协会副主席、广东摄影家协会副主席、东莞市摄影家协会主席李志良，以及洛阳市音乐家协会主席姬丽娜，洛阳市舞蹈家协会主席董艳等洛阳市文联考察团一行等参加了开幕式。

　　这是继4月8日在洛阳“工业风、时代潮”洛阳东莞双城记摄影展举行之后，两地摄影家协会再次共同举办的摄影联展活动。

　　今年3月，洛阳东莞因摄影结缘，签约缔结友好协会，并联合在洛阳进行了工业主题摄影采风创作活动，挖掘洛阳“大国重器”的时代风潮。之后，在第41届中国洛阳牡丹文化节隆重举行期间，又联合举办了“工业风、时代潮”摄影主题展，该展览不仅是洛阳摄影家协会成立40周年的一份特殊答卷，也是洛阳首次举办以工业为主题的摄影展，一城市，一城史，一次系统的影像梳理，绽放的是摄影的魅力，更是两个城市之间友好合作的序章。

　　本次“影像中的制造美学”东莞洛阳双城记制造主题摄影展，继续将焦点集中到洛阳、东莞两地14位摄影人72幅作品，聚焦两座城市的制造业及其背后的制造工艺、技术创新、科技应用及人文情怀，用影像诠释洛阳“大国重器”的时代风潮以及“有一种制造美学叫东莞”的工业摄影故事，生动展现了中国制造业的韧性与辉煌。

　　河南省摄影家协会副主席、洛阳市摄影家协会主席高均海在开幕式中介绍，“洛阳‘智’造”建功“大国重器”，镜像的表现将“洛阳制造”的繁花盛开进行艺术构思之后真实再现，东莞制造，从秩序到崇高，是粤港澳大湾区影像艺术向外界延展的一大品牌。两地摄影家协会先后举办的双城摄影展，是两地摄协缔结友好战略合作的美好开始，洛阳摄协将会以双城联展为序幕，发挥双方优势，进一步加强两地协会之间的合作交流、深度交融、摄影品牌共建，让光影艺术之花在两地开的更加绚烂多彩，唱响新时代摄影艺术最强音。

　　中国工业摄影协会副主席、广东摄影家协会副主席、东莞市摄影家协会主席李志良谈到，这次展览通过洛阳、东莞两地摄影人不同的视觉和摄影艺术手法，聚焦两座城市的制造业及其背后的制造工艺、技术创新、科技应用及人文情怀。洛阳市摄协和东莞市摄协将会通过联办摄影展的形式，擦出更多的火花。通过摄影纽带，更加紧密联系和合作。期待双方在更多领域开花结果！

　　此次摄影展将持续到6月23日。接下来，洛阳市摄影家协会东莞采风团将继续同东莞摄影家协会进行深度创作交流，聚焦东莞“智”造，开启摄影品牌共建活动，让光影艺术之花在两地开的更加绚烂多彩，唱响新时代摄影艺术最强音。

　　摄影：杜培兵、孔庆海、朱雨云、王煜文
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    因“眼斜”自卑多年 医生助他重拾自信
    因“眼斜”自卑多年 医生助他重拾自信
    因“眼斜”自卑多年 医生助他重拾自信
        “以前我总因眼斜而自卑，不敢与人交流，以后再也不会了……”近日，李先生成功接受了右眼内斜视矫正手术，...
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院中医儿科门诊开诊
  • ·健康快讯：河科大二附院开展“特应性皮炎健康之途”义诊活动
  • ·咳嗽、打喷嚏漏尿怎么办？
    		•
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
        您应该知道孟津区朝阳镇的魏家坡，但您听说过“魏坡·新序”吗？前不久，卫坡村拉开了“魏坡·新序”，以崭新...
  • ·花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
    		•  
    新闻排行
  • 畅行336个城市！洛阳已发行带交通功能...
  • 洛阳114名河南省劳动模范和先进工作者...
  • 多种合作模式可选择 洛邑古城片区发出...
  • @洛阳人，“五一”假期这些地方能充值...
  • 洛阳集中开展落实中央八项规定精神专...
  • 洛阳市市场监管局提醒：住宿免费穿汉...
  • 每位劳动者都是超人！劳动节，致敬每...
  • 寻找张宇！12年里，你可知道妈妈流了...
  • 洛阳首届榴莲狂欢节开幕 活动持续至5日
  • 新一期洛阳市青年艺术夜校开始报名
    		•
    百姓呼声
    应天门北广场商业房屋与景区氛围谐调吗？
    邙岭大道中沟站附近为何下雨就积成河？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    一座城 一朵花

    荷包牡丹串串红

    红山樱桃沟

    石子之眼 芳容
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605