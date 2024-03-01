艺联大湾 | 东莞洛阳双城记制造主题摄影展在东莞开幕

用镜头记录工业画卷，用光影书写制造传奇。4月30日，“影像中的制造美学”东莞洛阳双城记制造主题摄影展在东莞展览馆开幕。洛阳市文联党组成员、副主席陈鋆宝，东莞市文联党组成员、副主席江祎霞，河南省摄影家协会副主席、洛阳市摄影家协会主席高均海，中国工业摄影协会副主席、广东摄影家协会副主席、东莞市摄影家协会主席李志良，以及洛阳市音乐家协会主席姬丽娜，洛阳市舞蹈家协会主席董艳等洛阳市文联考察团一行等参加了开幕式。

这是继4月8日在洛阳“工业风、时代潮”洛阳东莞双城记摄影展举行之后，两地摄影家协会再次共同举办的摄影联展活动。

今年3月，洛阳东莞因摄影结缘，签约缔结友好协会，并联合在洛阳进行了工业主题摄影采风创作活动，挖掘洛阳“大国重器”的时代风潮。之后，在第41届中国洛阳牡丹文化节隆重举行期间，又联合举办了“工业风、时代潮”摄影主题展，该展览不仅是洛阳摄影家协会成立40周年的一份特殊答卷，也是洛阳首次举办以工业为主题的摄影展，一城市，一城史，一次系统的影像梳理，绽放的是摄影的魅力，更是两个城市之间友好合作的序章。

本次“影像中的制造美学”东莞洛阳双城记制造主题摄影展，继续将焦点集中到洛阳、东莞两地14位摄影人72幅作品，聚焦两座城市的制造业及其背后的制造工艺、技术创新、科技应用及人文情怀，用影像诠释洛阳“大国重器”的时代风潮以及“有一种制造美学叫东莞”的工业摄影故事，生动展现了中国制造业的韧性与辉煌。

河南省摄影家协会副主席、洛阳市摄影家协会主席高均海在开幕式中介绍，“洛阳‘智’造”建功“大国重器”，镜像的表现将“洛阳制造”的繁花盛开进行艺术构思之后真实再现，东莞制造，从秩序到崇高，是粤港澳大湾区影像艺术向外界延展的一大品牌。两地摄影家协会先后举办的双城摄影展，是两地摄协缔结友好战略合作的美好开始，洛阳摄协将会以双城联展为序幕，发挥双方优势，进一步加强两地协会之间的合作交流、深度交融、摄影品牌共建，让光影艺术之花在两地开的更加绚烂多彩，唱响新时代摄影艺术最强音。

中国工业摄影协会副主席、广东摄影家协会副主席、东莞市摄影家协会主席李志良谈到，这次展览通过洛阳、东莞两地摄影人不同的视觉和摄影艺术手法，聚焦两座城市的制造业及其背后的制造工艺、技术创新、科技应用及人文情怀。洛阳市摄协和东莞市摄协将会通过联办摄影展的形式，擦出更多的火花。通过摄影纽带，更加紧密联系和合作。期待双方在更多领域开花结果！

此次摄影展将持续到6月23日。接下来，洛阳市摄影家协会东莞采风团将继续同东莞摄影家协会进行深度创作交流，聚焦东莞“智”造，开启摄影品牌共建活动，让光影艺术之花在两地开的更加绚烂多彩，唱响新时代摄影艺术最强音。

摄影：杜培兵、孔庆海、朱雨云、王煜文