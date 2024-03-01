后续报道：爱心人士伸出援手 爷孙俩吃上爱心餐

26日，本网以《坚强少年！小磊被烧伤仍安慰爷爷，爱心汇聚助其渡难关》为题，报道了伊川13岁男孩小磊(化名)在洗澡时被烧伤，爱心人士伸出援手的故事。

26日，本网以《坚强少年！小磊被烧伤仍安慰爷爷，爱心汇聚助其渡难关》为题（详情《坚强少年！小磊被烧伤仍安慰爷爷，爱心汇聚助其渡难关》），报道了伊川13岁男孩小磊(化名)在洗澡时被烧伤，爱心人士伸出援手的故事。该报道引起社会关注，爱心人士为小磊捐款、送去爱心餐。

28日中午，在解放军联勤保障部队第九八九医院，张建功与孙子小磊的午餐是排骨汤搭配烙饼，爷孙二人吃得津津有味，这是爱心人士张女士送来的。

本网刊发相关报道后，不少爱心人士前来看望小磊，市民张女士便是其中之一。在得知医院食堂正在施工，爷孙俩平时在医院附近买饭吃后，为了让他们吃得健康和放心，住在医院附近的张女士决定为他们送爱心餐。“张女士非常细心，问我的孙子有啥忌口、爱吃啥。”张建功说，张女士连续送了几天饭，一天三顿，卤面、炒菜、煎饼等，每顿饭都不重样。

市民杨先生看到关于小磊的报道后，决定为其捐款1000元。杨先生说，小磊与爷爷相依为命，生活不易，遇到这样的事情真是雪上加霜。他希望尽绵薄之力帮助小磊，祝他早日康复。此外，公益人士张丽、王辉也受爱心人士之托，到医院为小磊送去300元爱心款。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍）