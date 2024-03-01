5月1日当天 洛阳部分体育场馆免费开放

记者从市体育局获悉，5月1日当天，我市部分体育场馆免费向公众开放，市民可前往健身锻炼。

记者从市体育局获悉，5月1日当天，我市部分体育场馆免费向公众开放，市民可前往健身锻炼。 记者从市体育局获悉，5月1日当天，我市部分体育场馆免费向公众开放，市民可前往健身锻炼。 此次免费开放的场馆分为需要预约场馆和无需预约场馆两类。其中，需要预约的场馆有新区多功能运动场、新区网球馆(包括室外网球场地)、新区游泳馆、洛阳市水分子游泳运动中心。预约时间：今日(8:30至11:00，14:30至17:00)，不接受现场预约。 需要预约场馆 新区多功能运动场 开放项目：五人制足球、篮球 开放时间：6:00至21:00 预约电话：65920296 新区网球馆(包括室外网球场地) 开放项目：网球 开放时间：9:00至18:00 预约电话：60667768 新区游泳馆 开放项目：游泳 开放时间：9:00至18:00 咨询电话：65920281 预约电话：65920028 注：预约成功后，请于次日到市全民健身中心射击馆东门二楼文印室(204房)领取门票后凭票进场。领票时间：9：00至11：30，14：30至16：00。限时2小时，钥匙押金20元；游泳超时押金50元，共70元。请自备泳衣、泳帽、泳裤等。 洛阳市水分子游泳运动中心 开放项目：游泳、健身 开放时间：9:00至17:00 预约及咨询电话：60236523 注：预约成功后，请于次日到水分子游泳运动中心前台领票或登记进场。受场地限制，当天限免90人次。 无需预约场馆 新区室外篮球场、新区室外门球场、新区体育场(比赛)场地按照正常开放公告规定开放。 新区室外篮球场 开放项目：篮球 新区室外门球场 开放项目：门球 新区体育场(比赛)场地 开放项目：田径（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 陈毅）