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免收投标保证金！洛阳这一政策已助企减负3.4亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.29 17:40

　　29日，记者从洛阳市公共资源交易中心获悉，今年以来，洛阳市积极推行“企业信用承诺函代替投标保证金”政策。截至目前，已累计为1019个项目的8121个投标人减轻资金负担3.4亿元。

　　“流动资金是企业的‘生命线’，投标保证金对企业而言可不是一笔小数。”洛阳东虹建设工程招标代理公司负责人介绍，投标保证金少则三五万，多则几十万，中标企业从缴纳到退还最长可达35天。而在这期间，企业往往会投标多个项目，保证金就像滚雪球一样越滚越大，占用了企业的流动资金。

　　针对这一问题，洛阳市公共资源交易中心创新推行“企业信用承诺函代替投标保证金”政策，信用良好的投标人在参与3000万元以下政府投资工程建设项目时，即可免缴保证金。

　　洛阳市公共资源交易中心相关负责人表示，信用良好主要是指投标人在“信用中国”中未被列入“严重失信主体名单”、没有因招标投标违法行为被行政处罚的记录等，“按照政策，投标保证金企业信用承诺函与投标保证金具有同等效力。”

　　“公司实现‘零成本’参与投标，既减少了资金占用，又简化了交易流程。”中铁十五局相关负责人表示，今年公司已经有3个在洛阳投标的项目享受了“企业信用承诺函代替投标保证金”政策，累计为企业减轻资金负担150万元。

　　“该政策不仅减轻了市场主体负担，还有利于营造公平竞争、诚信守法的招投标市场环境。”洛阳市公共资源交易中心相关负责人表示说，下一步将积极探索扩大政策覆盖面，持续优化营商环境，助企“轻装上阵”，不断激发企业活力。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 余汇川）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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