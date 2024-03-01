人民银行洛阳市分行探索打造“文旅支付无障碍示范区”

近期，国务院办公厅《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，人民银行等四部门《关于进一步优化重点文旅场所支付服务提升支付便利性的通知》相继出台，人民银行洛阳市分行认真贯彻落实相关决策部署，以洛邑古城、龙门石窟景区两家重点文旅场景建设为突破，积极探索打造“文旅支付无忧示范区”，推动构建渠道多样、配置灵活、获取便利、覆盖广泛的常态化支付服务体系。

“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”，正值第41届中国洛阳牡丹文化节，神都洛阳人气十足，洛阳牡丹文化、龙门石窟、洛邑古城等文旅项目更是“火爆出圈”。近期，国务院办公厅《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，人民银行等四部门《关于进一步优化重点文旅场所支付服务提升支付便利性的通知》相继出台，人民银行洛阳市分行认真贯彻落实相关决策部署，以洛邑古城、龙门石窟景区两家重点文旅场景建设为突破，积极探索打造“文旅支付无忧示范区”，推动构建渠道多样、配置灵活、获取便利、覆盖广泛的常态化支付服务体系。

聚焦重点场景 推进支付无障碍

“计划8月底前，洛阳市所有重点商户将实现现金、扫码、刷卡支付畅通无障碍”。人民银行洛阳市分行相关部门负责人向记者介绍。

据了解，人民银行洛阳市分行加强优化支付服务工作体制机制建设，着重加强与文旅局、商务局等政府相关职能部门的横向协同，结合实际，联合多部门拟定了洛阳市进一步优化支付服务、提升支付便利性实施方案。行内成立由6部门组成的优化支付服务工作专班，按月、按季召开专班碰头会，坚持目标导向，聚焦六大工作任务，发挥协同联动合力，细化工作措施，量化工作任务，确保工作取得实效。同时，强化调研督导，行领导带队到龙门石窟景区实地调研，面对面了解游客、商户支付服务需求，推动有关银行、支付机构精准供给，着力解决零钱兑换不便、消费支付渠道不畅等实际问题。工作专班成员通过明察暗访、抽查核查的方式梳理问题清单，靶向发力，压实主办机构行业责任。

目前，聚焦“食、住、行、游、购、娱、医、学”八大领域，筛选明确景区、酒店、餐饮、交通、大型商圈等10大重点场景，梳理重点商户622户，分机构清单化推进，责任到岗、到人。

改善外卡受理环境 便利古都畅游

“洛邑古城景区内92家商户已全部开通外卡受理功能，景区外围汉服商户正在加快推进中。”银盛支付服务股份有限公司河南分公司洛阳区域负责人杨燕红告诉记者。

为提升外籍来洛人员支付服务的友好度和便利性，人民银行洛阳市分行积极对接市商务局、文旅局，推动洛邑古城、龙门石窟2家热门景区先行先试，在提升移动支付各环节友好度和便利性的基础上，组织辖区建设银行、中国银行、邮储银行、中信银行和银盛支付机构，加快推进境外银行卡受理环境优化改造，打造洛邑古城、龙门石窟多元化支付特色示范街区，擦亮洛阳文旅“新名片”。目前，洛邑古城景区入驻的92家商户已全面打通VISA、MASTER、AE、JCB、DiscoverCard 5大外卡受理通道。

此外，人民银行洛阳市分行进一步推动周边涉外旅游购物市场、住宿、餐饮、商圈、药店多场景支付便利化一体化，打造文商旅综合体，优化文旅全链条支付服务。目前，49家酒店，47家餐饮，103家药店，王府井、丹尼斯、长申国际3大商圈的105家重点商户已开通外卡受理功能，全方位提升外籍来洛人员支付服务便利度。

推广“零钱包”服务 助力现金通行

“零钱包实用便捷，刚好解我燃眉之急。”龙门石窟景区龙门唐市商业街内一个商户经营者张女士由衷感叹道，“牡丹文化节是咱洛阳的旅游旺季，我们忙于生意没时间到银行兑换零钱，现在银行上门配送，真是太贴心了。”张女士说的“零钱包”上门配送服务是邮储银行洛阳市分行为满足旅游旺季现钞使用需求而开展的一项便民服务。

人民银行洛阳市分行聚焦现金服务痛点堵点，多策并施，扎实推动现金兑换工作。指导金融机构加大自助设备支取零钞功能改造力度，依托金融机构现金服务网格化服务模式，搭建与景区、出租车等行业间的零钞兑换服务联系机制，“分片包干”，提供多样化“零钱包”，并开展上门配送服务。引导经营主体签订《不拒收人民币现金承诺书》10423份，张贴支持收现标识4429个。建立《洛阳市景区公园名录清单》，组织辖区金融机构在29家景区开展“零钱包”宣传推介，确保现金服务不缺位。

目前，已完成对14台ATM、13台大额存取款机支取零钞功能的改造工作，1321个自助设备支持外卡取现，980个银行网点提供“零钱包”服务，共发放“零钱包”19345个。其中，为龙门石窟、洛邑古城景区兑换“零钱包”286个，兑换零钞金额共9.23万元，充分保障老年人和外籍来洛游客线下购票、购物、就餐等支付需求。

此外，指导266个银行网点提供外币兑换服务，协调推动建行、中行为外籍来洛人员入住较多的酒店增设外币兑换机构，有效服务周边商圈及景区，努力提升外币兑换服务水平。

下阶段，人民银行洛阳市分行将持续按照“大额刷卡、小额扫码、现金兜底”的工作思路，以第41届中国洛阳牡丹文化节和建设文旅支付无忧示范区为契机，以点带面、示范引领，发挥特色示范街区示范效应，辐射全部4A级以上旅游景区、文博馆、汉服体验馆、网红打卡消费中心等多种场景业态，不断扩大适应国际化支付需求的支付服务覆盖面，打造兼顾适老化和国际化的支付服务环境，全面提升洛阳支付服务友好度、多元化、便利化，推动旅游经济向外向好发展的同时，带动促进洛阳经济高质量发展。（李少华 马瑞瑞 王毅凌）