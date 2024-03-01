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尘封的10枚牡丹花会会徽，藏着父亲对牡丹的一段情
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.04.29 10:17
王冬展示会徽

　　前些日子，家住涧西区七里河社区的王冬在整理已故父亲的遗物时，不经意翻到一个用手绢仔细包好的小盒子，打开盒子，里面装有自1983年到1992年洛阳牡丹花会期间，历届花会的会徽。

　　随着盒子的打开，一段有关父亲与牡丹的尘封回忆也自然浮现。

　　“我父亲一直都喜爱牡丹，这对我们的成长影响深远。”45岁的王冬说，父亲王和平年轻时是我市一企业职工，在忙碌的工作之余，他最爱牡丹，“我父亲曾说，牡丹身上有一种高贵坚定的品格，他希望我们也能如此。”

　　在王冬的记忆里，儿时，自家还在老房子居住时，父亲就扛着锄头在自家门前的空地上开辟出了一块荒地，种上了多棵牡丹，又架起了丝瓜架，每年四五月份，他们一家都会坐在架子下吃晚饭，“花香、虫鸣、鸟叫，再加上一家人围坐在一起，在我的童年记忆里，那幅画面就是幸福。”

　　1983年，首届牡丹花会举办，展出牡丹180种、近20万株，王冬家附近的西苑公园成为花会的主要分会场。“我后来听我妈说，从首届牡丹花会开始，父亲每年都会带我去公园赏花，一去就是大半天，尝尝我妈把饭做好又放凉，我俩人还回不去。”王冬回忆，他依稀记得在此后几年的牡丹花会期间，南昌路快车道两边都会摆放上一盆盆牡丹花，“我直到现在，对南昌路都还有特殊的情怀。”

　　牡丹邮票、牡丹书画、牡丹酒瓶……王冬说，父亲喜欢牡丹，也喜欢收藏和牡丹相关的所有物件。2021年，父亲因病去世，家中留下了不少和牡丹相关的物件，每每看到这些物件或看到盛开在大街小巷的牡丹花，都会让他更加思念父亲。

　　“父亲留下的这些牡丹纪念品，我都会好好保存、代代相传。”王冬说。

　　记者从我市收藏行业一业内人士处得知，当时，1983年到1992年牡丹花会10枚完整版会徽，发行量不大且时间久远，具有较高的市场价值和收藏价值。

1983牡丹花会会徽
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

　　(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 尚逞 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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