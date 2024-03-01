洛阳今日多云到阴天 傍晚到夜里转阵雨

今日洛阳多云到阴天，傍晚到夜里转阵雨，偏东风3级左右，气温15℃～23℃。 昨日，我市气温明显下降，较之前凉爽不少。 省气象台预计，今天白天，我省西部部分县市有阵雨。 今天夜里，沿黄及以南大部分地区将有阵雨或雷阵雨。明天白天，西部的阵雨逐渐停止。 随着五一假期的到来，我省大部分地区将以晴天开场，3日和4日，大范围的阵雨、雷阵雨将再度来扰。 市气象台根据最新气象资料分析，未来一周短波槽活动频繁，配合地面弱冷空气影响，我市云系较多，气温较前期明显下降。今天傍晚到明天、5月3日到4日有降水天气过程。 最近几天天气预报 今日：多云到阴天，傍晚到夜里转阵雨，偏东风3级左右，气温15℃～23℃。 明日：阵雨转多云，气温13℃～20℃。 5月1日(周三)：多云到晴天，气温11℃～23℃。 2日(周四)：多云间阴天，气温12℃～23℃。 3日(周五)：阴天转小雨，气温14℃～21℃。 4日(周六)：阴天有小雨，气温14℃～19℃。 5日(周日)：多云到晴天，气温12℃～24℃。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）