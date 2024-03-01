洛阳市文广旅局提醒：假日出游 文明相伴

“五一”假期临近，旅游市场日益升温。市文广旅局日前发布“五一”假期出游提示，倡导市民树立文明旅游意识，合理安排行程，安全文明出游。

“五一”假期临近，旅游市场日益升温。市文广旅局日前发布“五一”假期出游提示，倡导市民树立文明旅游意识，合理安排行程，安全文明出游。

市民出游前应提前了解旅游目的地的天气变化情况、交通情况、景区开放情况、门票预约措施等信息，合理规划旅游线路和时间，尽量避开热门游览景区和出行高峰时段。出游期间要注意乘车、游览、饮食等安全。进入山地、森林旅游景区游览时，要严格遵守森林防灭火、消防安全管理等规定。在景区内游玩时谨慎参与高空、高速、涉水、探险等高风险项目，切勿违规擅自进入未开发、未对社会公众开放的不明区域游览。

营造文明、和谐的旅游环境关系到每一名游客的切身利益。广大市民在出行过程中应自觉遵守文明行为规范，遵守公共秩序和社会公德，保护文物古迹，维护环境卫生，爱惜公共设施，尊重各地风俗习惯、文化传统等，积极倡导文明出游新风尚。旅游从业者要坚持依法诚信经营，恪守职业道德，积极做文明旅游的推动者、传播者，做好文明旅游宣传引导，倡导文明旅游理念，为广大游客营造健康、文明、安全、舒适的旅游环境。

若参团旅行，应选择具有合法经营资质的旅行社。出行前要签订规范的旅游合同，不要以价格高低作为唯一标准，自觉抵制“不合理低价游”。不要轻易通过微信转账、预付保证金等形式交纳费用，以免上当受骗。在旅途中，一定要选择正规商店或管理规范的市场购买纪念品，不要盲目听信商家的推荐，避免冲动消费。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李国强）