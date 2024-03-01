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洛龙区：依托龙头强集群 抢抓风口促转型
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.28 08:11

　　中航光电产业园区快速发展、中集凌宇通过改造缩短生产周期90%、算力300P的洛阳人工智能计算中心项目加速布局……洛龙区产业新风景处处可见。

　　近年来，洛龙区以龙头企业为引领，以风口产业为突破口，以“三大改造”为抓手，依托存量做大增量，推动制造业高质量发展，今年一季度全区规上工业增加值增长8.1%。

　　抓龙头，依托存量做增量。按照“龙头企业+中小企业科创园”发展模式，洛龙区推动优势产业集群发展，在助力中航光电、洛轴、格力等龙头企业做大做强的同时强化以商招商，其建设的天安智创等中小企业科创园，已集聚光电配套企业210家，累计可增加产值58亿元。

　　抓改造，立足创新促转型。按照“把创新落到产业上”“把主体落到企业上”要求，洛龙区积极推进“三大改造”，谋划实施总投资82.2亿元的“三大改造”项目47个。该区围绕创新主体培育、创新平台建设同步发力，已培育国家级专精特新“小巨人”企业4家、省级专精特新中小企业29家、高新技术企业171家、国家科技型中小企业450家。

　　抓服务，优化环境强保障。洛龙区不断强化人才保障、资金保障，扎实开展“万人助万企”活动，实现企业诉求办结率100%，营商环境评价蝉联全市城市区第一。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 白云飞 郭学锋 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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