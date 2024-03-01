洛阳多措并举加快推动产业高质量发展

记者从昨日召开的全市产业发展推进会上了解到，一季度全市规上工业企业利润率达4.98%，工业税收同比增长4.4%。

记者从昨日召开的全市产业发展推进会上了解到，一季度全市规上工业企业利润率达4.98%，工业税收同比增长4.4%。 把重塑产业格局作为高质量发展的关键之举，我市多措并举推动产业结构转优、效益向好。 记者从昨日召开的全市产业发展推进会上了解到，一季度全市规上工业企业利润率达4.98%，工业税收同比增长4.4%。 ●聚焦链群培育提质升级 我市坚持以专业化手段抓产业、依托龙头强链条、链式思维促集聚，已实现全市17条产业链产业联盟、协会全覆盖，围绕中州时代、百万吨乙烯项目建设，带动58个总投资597亿元的上下游项目落地，围绕中航光电发展推动全市光电产业集群规模超500亿元。 ●聚焦加快产业转型步伐 我市坚持以科技创新为引领，推动产业新旧动能转换、提高产业创新水平，积极融入环省科学院创新生态圈，实现中原美谷、中原药谷良好运行；全市新增创新平台460个、产业研究院4家，推动579个“三大改造”项目一季度完成投资144.7亿元，494个省市重点项目完成投资720.7亿元。 ●聚焦优质企业茁壮成长 我市强化梯度培育、精准服务，支持优质存量企业在做大增量中做优做精做强，已为前三批27家优质存量企业落实支持事项25个，推动营收增长58亿元。全市累计举办“河洛茶叙”23期、“一起益企”服务活动600余场，培育省头雁企业15家，数量全省第一，现有国家级专精特新企业52家、省级325家，实现“两年翻两番”。 下一步，我市将继续深入实施产业发展“136”工作举措，聚焦“四新一装备”加快形成新质生产力，以高质量工作促进产业高质量发展。 提升链群能级 实施重点产业链高质量发展行动，推动全年17条优势产业链营收超4600亿元，强化链主主导作用，发挥“双长”引领作用，发挥协会联盟协同作用，力争全年签约亿元以上风口产业项目超130个。 打造创新生态 推动产业链龙头企业与龙门实验室等新型研发机构合作或独立建设创新平台，新增创新平台300家以上，围绕龙头企业创建星级科技产业社区10个以上，打造总规模超500亿元的“3+N”母子基金群，通过“以投带引”推动产业集群式发展。 推动产业升级 抢抓大规模设备更新政策机遇，实施制造业技术改造升级行动，以532个工业设备更新项目、579个“三大改造”项目为重点，推动全链条式改造，实现企业增产增效，全年完成技改投资超450亿元。 壮大市场主体 加强优质企业梯度培育，带动存量企业新增营收200亿元以上，力争新培育百亿级企业2家，省级单项冠军、头雁企业20家，新增高成长性企业培育市级试点企业20家，新增省级以上专精特新企业100家；全年举办“四项对接”活动不少于300场、“河洛茶叙”活动20场以上，建成“一站式企业服务平台”，确保企业反映问题动态办结率保持在98%以上。 着力化解风险 有序推动万基、伊电电解铝产能置换，加快布局高附加值铝精深加工项目，提升全市铝基新材料产业集群竞争力，确保企业生产经营秩序稳定，推动全市工业经济平稳运行。 (洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 白云飞 郭学锋)