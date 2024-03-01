洛阳神龙救援队：19年公益救援路 成功救助水上遇险者345人

27日上午，洛阳神龙救援队队员驾驶10艘冲锋舟组成编队，在洛河上阳宫段水面时而呈一字型齐头并进，时而呈S型蜿蜒前行，这是该救援队成立19周年暨2024年防汛演练项目之一。
27日上午，洛阳神龙救援队队员驾驶10艘冲锋舟组成编队，在洛河上阳宫段水面时而呈一字型齐头并进，时而呈S型蜿蜒前行，这是该救援队成立19周年暨2024年防汛演练项目之一。
27日上午，洛阳神龙救援队队员驾驶10艘冲锋舟组成编队，在洛河上阳宫段水面时而呈一字型齐头并进，时而呈S型蜿蜒前行，这是该救援队成立19周年暨2024年防汛演练项目之一。
该救援队成立于2005年，是一支民间专业独立纯公益救援机构，队员总计276人。
截至目前，该救援队已开展应急救援1083次，成功救助水上遇险者345人。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 杨红山 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605