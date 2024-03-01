洛阳神龙救援队：19年公益救援路 成功救助水上遇险者345人

27日上午，洛阳神龙救援队队员驾驶10艘冲锋舟组成编队，在洛河上阳宫段水面时而呈一字型齐头并进，时而呈S型蜿蜒前行，这是该救援队成立19周年暨2024年防汛演练项目之一。

27日上午，洛阳神龙救援队队员驾驶10艘冲锋舟组成编队，在洛河上阳宫段水面时而呈一字型齐头并进，时而呈S型蜿蜒前行，这是该救援队成立19周年暨2024年防汛演练项目之一。

该救援队成立于2005年，是一支民间专业独立纯公益救援机构，队员总计276人。

截至目前，该救援队已开展应急救援1083次，成功救助水上遇险者345人。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 杨红山 文/图）