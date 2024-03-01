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保姆式服务！汝阳用心用情服务企业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.27 18:42

　　中建材光伏电池封装材料项目建设正酣，前坪灌区供水工程稳步推进，瑞金陶瓷材料等博士研究团队助力科技成果加速转化……去年以来，汝阳县坚持“服务企业就是服务工作大局”理念，做实做细保姆式服务，深化“万人助万企”活动，不断优化营商环境，让更多企业进得来、留得下、可发展、能壮大。

　　完善机制，打造良好产业生态。汝阳县常态化开展“万人助万企”活动，盯紧项目手续办理、要素保障等关键点，成立专班精准对接，着力解决影响项目建设各类问题，实现问题清零不过夜，确保项目顺利推进。

　　用心施策，打造宽松市场环境。汝阳县常态化开展政银企合作，推出“香菇贷”“红薯贷”等特色信贷产品，为企业量身定制金融服务；扎实推进“人人持证、技能洛阳”建设，根据企业用工需求，精准开展订单式技能培训6.1万人次，新增技能人才2.5万人；实施中小企业梯度培育专项行动，全年新增小升规企业32家、创新型中小企业24家、专精特新企业8家。

　　贴心服务，打造便捷政务服务。汝阳县围绕企业全生命周期服务，实现80余项审批事项一网通办，将社会投资一般工业项目办结时效压缩至9个工作日内，依托“电子税务局”开展“十税合一”简并申报，在持续完善政务服务功能中，做实做细保姆式服务，以营商环境的持续优化聚合资源要素，着力推动产业高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 白云飞 陈曦 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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