快手“开学第一课”直播活动收官 名师大咖传递学习教育干货

一年开春，万物焕发新生机，新的学期也如约而至。在2024年春季开学季，快手打造“开学第一课”系列直播活动，邀请一众名校名师、教育专家，围绕春季开学的热门话题，为学生和家长们带来新学期“第一课”。

一年开春，万物焕发新生机，新的学期也如约而至。在2024年春季开学季，快手打造“开学第一课”系列直播活动，邀请一众名校名师、教育专家，围绕春季开学的热门话题，为学生和家长们带来新学期“第一课”。

在直播“课堂”上，来自各领域的名师大咖们细致讲解不同学科的学习方法，用科学理论讲解家庭教育场景下的育儿方式。多样化、全方面的直播内容吸引了众多学生和家长前来“听课”，直播观看人数超2135.5万，相关作品播放量达5.9亿。

教育专家大咖云集，多样直播内容助力新学期启航

春季开学季打开了新学期的篇章，也拉开了新一年成长的序幕。为了充分解答学生和家长的各式疑问，“开学第一课”系列直播开设了学业天团、兴趣新知、家长课堂三大板块，为用户和专家大咖搭起沟通的桥梁，围绕学业成长的困惑、品类兴趣的培养、家庭教育问题，进行多场直播对话。

直播课中，不同学科的名师分享了各式学习方法，帮助学生在新学期伊始备足马力。北京师范大学物理学系大咖@晴姐不美不物理分享了不同基础的学生物理学习快速提升的方法，暨南大学硕士@一勺语文则以阅读方法、文学鉴赏等多维度内容，引导学生高效读书、自主阅读。

都说“兴趣是最好的老师”，为了让学生燃起好奇心，教育经验丰富的专家达人在直播中带来了天文、自然、物理等方面的科普。科普教育达人@清华圆子爸爸讲科学从日常生活切入，让孩子学会在生活中挖掘科学知识；知名物理教师@李永乐老师则以各种有趣的科学故事，带用户了解各种天文学知识，感受宇宙的浪漫。

在学生的成长中，艺术文化的熏陶能够进一步丰富精神世界，提升学生的审美力和创造力。在活动中，@快手教育还邀请多位艺术名师做客直播间。中央美术学院教授、中国宋庆龄青少年科技文化交流中心名师领衔课程导师郑勤砚通过绘画全方面解读了艺术的魅力；中央音乐学院教授、中国宋庆龄青少年科技文化交流中心名师领衔课程导师刘月宁带用户走进扬琴文化，释放艺术教育的巨大能量。

面对家长群体提升家庭教育能力的诉求，“开学第一课”活动也邀请了教育领域专家对谈，分享先进的家庭教育观念。著名家庭教育专家@卢勤从原生家庭角度，分享了如何给予孩子高质量陪伴的方式。北京市家庭教育研究会理事@家庭教育柏燕谊、《父母必读》杂志副主编@父母必读刘国平则集中讲解了亲子沟通难题的解决方式。

众多名师专家带来了专业、科学的教育理论分享，以干货满满的直播内容为学生和家长解答了种种疑惑，而活动参与作者总涨粉量也超过450万。

打破知识传递壁垒，繁荣内容生态满足多样化教育需求

短视频和直播的内容形式让知识的流动性更强，为人们提供了更多学习路径。越来越多教育达人扎根快手，在此分享干货内容，传递知识的魅力，吸引了越来越多的用户在此获取知识的能量。

在今年春季开学季，快手用户对开学相关内容的关注度大幅提升，更多用户开始在快手上搜索相关教育信息。相较于2023年，2024年3月快手开学相关词搜索量提升了112%。

在此节点下，“开学第一课”系列直播活动以精彩内容，进一步满足了用户的内容需求，成为众多用户的“新学期学习指南”。活动中，超385.5万用户观看了两场及以上的直播内容。

其中河北、山东、广东、河南、辽宁、四川、黑龙江、山西、江苏、吉林省份的用户观看时长最长，成为最关注“开学第一课”的省份TOP 10。

除了多场直播内容，各垂类创作者还发布了超2.1万条开学季作品，其中百万爆款作品频出，在系列直播活动外进一步促进活动传播，让更多用户看到开学季的教育干货内容。

在海量硬核内容带动下，教育话题在快手站内掀起广泛热议，“开学第一课”活动相关话题冲上快手多个热榜。其中，“原来写作文也有万能公式”、“新学期如何无痛背单词”、“高考作文必须知道的热点”等学业教育相关话题受到用户关注，“孩子最怕哪几种父母”、“孩子遇到校园霸凌要怎么处理”、“孩子如何拥有正确的消费观”等家庭教育问题也引起了广泛讨论，进一步普及了科学的家庭教育理念。

随着知识普惠、全民共享成为时代趋势，越来越多名校名师、教育大咖云集快手，产出丰富的教育内容，快手也成为越来越多用户获取科学教育知识的重要平台。针对学生和家长群体在不同阶段的差异化教育需求，快手将持续扶持更多优质教育主播，计划发起#满分爸妈活动，通过精细运营策略和多元运营方式，推出更多常态化的优质直播栏目，鼓励知识类直播内容发展，让更多有用的知识扎根快手，打造多样化的快手老铁知识百科。