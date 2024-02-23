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洛阳将集中开展八项专题活动 提升全民防灾避险能力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.22 08:17

　　5月12日是第16个全国防灾减灾日，5月11日至17日为防灾减灾宣传周。近日，记者从市减灾委员会办公室获悉，今年防灾减灾宣传周期间，我市将集中开展八项专题活动，持续提升市民的防灾避险和自救互救意识、能力。

　　●“防灾减灾”知识科普巡游

　　时间：5月12日

　　形式：科普宣传车辆用宣传标语、广播喇叭，在城市区主要街道巡回宣传。

　　●第16个全国防灾减灾日主题讲座

　　时间：5月15日

　　形式：讲座采取视频会议的形式，邀请来自中国地震局、河南科技大学等单位的专家学者在线授课。

　　●“防灾减灾”沉浸式科普体验

　　时间：5月11日至17日

　　形式：市民可通过预约，免费到市国防动员(人防)宣教与体验馆体验。

　　●“防灾减灾救灾”专题专栏宣传

　　时间：5月11日至17日

　　形式：在洛阳应急“一网、一微、一抖”平台开展“防灾减灾救灾”专题宣传。

　　●网上“防灾减灾救灾”知识竞赛

　　时间：5月11日至17日

　　形式：围绕活动主题，开展全民“防灾减灾”网上有奖竞赛。

　　●“防灾减灾”广播专访

　　时间：5月11日至17日

　　形式：利用FM92.7交通广播节目，进行面对面“防灾减灾”专访。

　　●城市区防内涝疏散应急演练

　　时间：5月11日至17日

　　形式：按照预案，组织开展城市区防内涝疏散应急演练。

　　●自然灾害风险排查整治专项行动

　　时间：4月25日至5月25日

　　形式：与实施自然灾害应急能力提升工程和安全生产治本攻坚三年行动相结合，细化自然灾害风险排查整治专项行动方案，围绕重点领域、重点部位、重点时段集中开展风险排查，建立健全隐患治理台账，确保将风险隐患治理到位。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 胡婷婷 刘仟仟）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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