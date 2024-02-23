速度与激情！300多名轮滑小将赛场“追风”

这个双休日，2024年涧西区全民健身系列赛暨“新锐杯”青少年轮滑邀请赛举行。本次活动由涧西区全民健身中心主办，涧西区体育总会、洛阳市轮滑协会承办，来自全市各区40支代表队300多名轮滑小将现场比拼，展示速度与激情。 这个双休日，2024年涧西区全民健身系列赛暨“新锐杯”青少年轮滑邀请赛举行。本次活动由涧西区全民健身中心主办，涧西区体育总会、洛阳市轮滑协会承办，来自全市各区40支代表队300多名轮滑小将现场比拼，展示速度与激情。 活动主办方介绍，举办本次邀请赛旨在推动洛阳全民健身活动的广泛开展，增强青少年身体素质，丰富青少年文体生活，推动轮滑运动的普及与发展。比赛分为5个组别，涵盖4岁至14岁青少年儿童群体。按照不同年龄青少年特点，比赛设置了400米计时赛、300米计时赛、200米计时赛、100米计时赛，充分激发广大青少年的参赛热情。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 涂晓洛）