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市政协十四届十五次主席会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.18 08:20

　　16日，市政协主席孙延文主持召开市政协十四届十五次主席会议。

　　会议传达学习习近平总书记在新时代推动中部地区崛起座谈会上的重要讲话精神、在会见马英九一行时的重要讲话精神、在《求是》杂志发表的重要文章《必须坚持人民至上》，传达学习我市2024年高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会精神，审议《关于做好洛阳市委、市政府、市政协、法检两院领导领办督办2024年重点提案工作的通知》《关于建立政协民主监督与政法工作协同融合机制的实施意见》。

　　孙延文强调，要认真学习领悟习近平总书记重要讲话精神，把洛阳发展放到新时代推动中部地区崛起的大局中定位，充分发挥政协人才荟萃、智力密集、联系广泛优势，坚持向中心聚焦、为大局谋划，奋力实现更大担当作为。要坚定“人民政协为人民”根本政治立场，把人民对美好生活的向往作为履职工作的出发点和落脚点，聚焦全市中心工作履职尽责，在政治协商、民主监督、参政议政中把担子挑起来，用实际行动传递根植于民、服务于民的好声音。要继续做好市级领导领衔督办重点提案，健全提案办理工作机制，力求通过办好一件重点提案，以点带面解决好一批类似问题，以务实举措回应民意关切。要探索建立政协民主监督与政法工作协同融合机制，注重学习联抓、活动联办、调研联动，推动资源共用、成果共享，形成政协、政法机关共同推动解决社会治理难点堵点问题的长效机制。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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