4月18日，洛阳考古博物馆有场公益讲座

17日，洛报融媒记者从洛阳市考古研究院获悉，4月18日14时30分，洛阳考古博物馆有一场关于西汉画像空心砖和空心砖墓的公益讲座，如果您感兴趣，可到现场聆听。

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17日，洛报融媒记者从洛阳市考古研究院获悉，4月18日14时30分，洛阳考古博物馆有一场关于西汉画像空心砖和空心砖墓的公益讲座，如果您感兴趣，可到现场聆听。

讲座主讲人为洛阳市考古研究院汉魏研究室研究馆员徐婵菲，她多年从事博物馆陈列和古代墓葬文化研究，先后出版《洛阳古代墓葬壁画》《砖画青史——洛阳宋金墓葬雕砖》《中国(洛阳)古墓砖图考》《洛阳西汉画像空心砖发现与研究》4部专著，发表学术论文30余篇。

西汉时期政治统一，经济发展迅速，文化繁荣，是中国古代历史上一个非常重要时期。西汉时期的墓葬包含丰富的有关当时社会生活的实物信息，是全面了解西汉历史的重要资料。当时，在洛阳地区流行一种用大型空心砖砌建而成的空心砖墓。

空心砖上通常装饰有几何图案，有的空心砖除了几何图案外还装饰有人物、动植物、车马、建筑等画像。装饰有画像的空心砖被称为画像空心砖。画像的种类多样，内容丰富，艺术水平高超，是研究西汉时期的丧葬思想、社会生活、文化艺术的重要实物资料，具有很高的历史价值和艺术价值。

洛阳西汉画像空心砖发现于二十世纪初，大量出土是在1925年至1932年，正值中国社会动荡不安、文物惨遭浩劫之时，很多画像砖流失海外，成为欧美、日本等地各国博物馆与私人收藏品。二十世纪50年代以来，洛阳发掘了数百座西汉空心砖墓，其中画像空心砖墓有十余座。这些考古发现为研究洛阳西汉画像空心砖墓的形制、年代问题提供资料。

本讲座利用考古资料，从发现历史、空心砖墓分期、画像风格、题材内容和价值等方面对洛阳西汉画像空心砖和空心砖墓进行介绍。

洛阳考古博物馆位于洛阳市隋唐洛阳城遗址西南城墙处，从隋唐城遗址植物园南门沿城墙向东即可看到入口。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧）