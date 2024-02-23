洛阳移动开展“手绘廉洁扇 清风进社区”新时代文明实践站活动

4月17日，洛阳移动党建工作部党支部到宝龙社区新时代文明实践站，与宝龙社区党支部开展了一场别开生面的“手绘廉洁扇 清风进社区”主题活动，大家手绘团扇，倡廉于有形、润物于无声，活动受到了辖区党员的欢迎。

4月17日，洛阳移动党建工作部党支部到宝龙社区新时代文明实践站，与宝龙社区党支部开展了一场别开生面的“手绘廉洁扇 清风进社区”主题活动，大家手绘团扇，倡廉于有形、润物于无声，活动受到了辖区党员的欢迎。

家风正，民风淳；家风正，政风清。为深化清廉文化建设，营造“人人讲廉、人人爱廉、人人助廉”的浓厚氛围，双方开展了此次新时代文明实践站活动。活动期间，洛阳移动工作人员精心准备了团扇、画笔、调色盘、水彩等绘画工具，为宝龙社区辖区党员讲解绘制“廉洁”团扇的方法。随后，大家兴致勃勃，在团扇上进行上色、创作，将自己对“清廉”的领悟一笔一划绘制在团扇上，现场弥漫着笔墨的醇香和清廉文化的清香。

“出淤泥而不染”的莲、“凌霜斗雪，清高出尘”的梅、“清峻不阿，高风亮节”的竹、“孤傲脱俗，清廉淡雅”的菊、形态各异的“廉”字……在大家的巧手描绘下，一幅幅生动雅致的作品纷纷呈现在扇面上，普通扇子变成了独具廉韵的创意扇，为即将到来的夏天送来徐徐“清”风。

参加活动的老党员称赞道：“小绘画大寓意，在扇子上绘制清廉图画，又实用又好看，既紧密贴近居民生活，又很好地传承了清廉文化，时时刻刻提醒我们做人要清正廉洁，这样的活动很有意义，我非常喜欢！”

社区书记陈俊飞同志表示“廉政建设离不开清廉文化氛围的营造，书画作品作为清廉文化传播的良好载体，通俗易懂，能够被大众所接受，是社区开展党风廉政建设宣传教育的有效形式。”

倡廉于有形、润物于无声。此次活动，将党廉文化融于手工绘画中，寓教于乐，居民在体会手工创作趣味的同时，潜移默化地把倡廉、遵廉、守廉侵染于心，落实于行。

据悉，洛阳移动以党建为引领，与宝龙社区紧密共建，常态化开展理论政策宣讲、传统节日活动、法律咨询等惠民暖心的志愿服务，充分发挥洛阳移动全国文明单位示范引领作用。近期开展的“弘扬敬老美德，共度欢乐重阳”“党建引领暖人心 邻里中心迎冬至”、“金龙耀岁 共舞新春”暨“书万福 进万家”等文明实践站系列活动，提升了居民的幸福感和凝聚力，得到了社区工作人员与居民的高度赞扬，成为广大人民群众的连心桥。(郭海燕)