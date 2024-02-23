洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳移动开展“手绘廉洁扇 清风进社区”新时代文明实践站活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 2024.04.17 20:26

　　4月17日，洛阳移动党建工作部党支部到宝龙社区新时代文明实践站，与宝龙社区党支部开展了一场别开生面的“手绘廉洁扇 清风进社区”主题活动，大家手绘团扇，倡廉于有形、润物于无声，活动受到了辖区党员的欢迎。

　　家风正，民风淳；家风正，政风清。为深化清廉文化建设，营造“人人讲廉、人人爱廉、人人助廉”的浓厚氛围，双方开展了此次新时代文明实践站活动。活动期间，洛阳移动工作人员精心准备了团扇、画笔、调色盘、水彩等绘画工具，为宝龙社区辖区党员讲解绘制“廉洁”团扇的方法。随后，大家兴致勃勃，在团扇上进行上色、创作，将自己对“清廉”的领悟一笔一划绘制在团扇上，现场弥漫着笔墨的醇香和清廉文化的清香。

　　“出淤泥而不染”的莲、“凌霜斗雪，清高出尘”的梅、“清峻不阿，高风亮节”的竹、“孤傲脱俗，清廉淡雅”的菊、形态各异的“廉”字……在大家的巧手描绘下，一幅幅生动雅致的作品纷纷呈现在扇面上，普通扇子变成了独具廉韵的创意扇，为即将到来的夏天送来徐徐“清”风。

　　参加活动的老党员称赞道：“小绘画大寓意，在扇子上绘制清廉图画，又实用又好看，既紧密贴近居民生活，又很好地传承了清廉文化，时时刻刻提醒我们做人要清正廉洁，这样的活动很有意义，我非常喜欢！”

　　社区书记陈俊飞同志表示“廉政建设离不开清廉文化氛围的营造，书画作品作为清廉文化传播的良好载体，通俗易懂，能够被大众所接受，是社区开展党风廉政建设宣传教育的有效形式。”

　　倡廉于有形、润物于无声。此次活动，将党廉文化融于手工绘画中，寓教于乐，居民在体会手工创作趣味的同时，潜移默化地把倡廉、遵廉、守廉侵染于心，落实于行。

　　据悉，洛阳移动以党建为引领，与宝龙社区紧密共建，常态化开展理论政策宣讲、传统节日活动、法律咨询等惠民暖心的志愿服务，充分发挥洛阳移动全国文明单位示范引领作用。近期开展的“弘扬敬老美德，共度欢乐重阳”“党建引领暖人心 邻里中心迎冬至”、“金龙耀岁 共舞新春”暨“书万福 进万家”等文明实践站系列活动，提升了居民的幸福感和凝聚力，得到了社区工作人员与居民的高度赞扬，成为广大人民群众的连心桥。(郭海燕)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    新突破！市妇幼保健院成功开展早产儿视网膜病变矫正手术
    新突破！市妇幼保健院成功开展早产儿视网...
    新突破！市妇幼保健院成功开展早产儿视网膜病变矫正手术
        近日，洛阳市妇幼保健院在与广州市妇女儿童医疗中心深度合作的基础上，成功引进并开展早产儿视网膜病治疗的...
  • ·暮春鼻炎闹，鼻喷剂能长期用吗
  • ·一胎“剖”，二胎能“顺”吗
  • ·“发物”到底是啥
    • 花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 市纪检监察机关党纪学习教育动员部署...
  • “谷雨”将至 洛阳气温“满27减10”
  • 南昌市考察团来洛
  • 洛阳评定一批河洛领军人才、青年拔尖人才
  • 洛阳市区牡丹园中晚开品种牡丹开放
  • 内蒙古老两口来洛游玩 享受到洛阳公交...
  • 徐衣显到偃师区调研
  • 孟津区送庄镇十里头村：牡丹花经济 铺...
  • 外国游客迷路 民警巧用翻译软件相助
  • 门票9.9元、泄洪时间有变？小浪底景区...
    		•
    百姓呼声
    龙门石窟景区环卫工将垃圾倒入河中？
    轻微违停免罚政策为何不含本地车辆？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    四月的绿色 仿佛春的裙裾

    雨后牡丹

    王城公园赏牡丹

    美女都爱来洛阳
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605