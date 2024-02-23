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便利群众出行！洛阳部分公交线路增设站位
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳公交 2024.04.17 19:05

　　今日，“洛阳公交”微信公众号发布消息称，即日起，35路、68路、V17路、95路延长线将增设站位，具体内容如下：

　　一、35路、68路增设站

　　为了更好的满足乘客出行需求，洛阳公交集团自即日起，对35路回程(谷水西方向)增设站位：武汉路西苑路口；68路去回程增设站位：解放路中州中路口南。

　　二、V17路增设站位

　　为加强公交与地铁1号线长安路站的接驳，洛阳公交集团自即日起，对V17路去程(牡丹广场东方向)增设站位：西苑路长安路口。

　　三、95路延长线增设站位

　　为了方便中航光电宇文恺街厂区附近乘客乘车，洛阳公交集团自即日起，对95路延长线去回程增设站位：牡丹大道宇文恺街口。⑥
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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