洛阳高层次人才公积金最高可贷100万元 本科学历最高可贷65万元

近日，洛阳市住房公积金管理委员会召开会议，审议通过《洛阳市人才住房公积金贷款实施细则(试行)》，高层次人才最高可贷100万元，本科学历最高可贷65万元。

近日，洛阳市住房公积金管理委员会召开会议，审议通过《洛阳市人才住房公积金贷款实施细则(试行)》，高层次人才最高可贷100万元，本科学历最高可贷65万元。

该细则明确，经认定的高层次人才，在使用住房公积金贷款购房时，在不超过还款能力的前提下，公积金贷款额度不受缴存时间系数和缴存余额限制，经洛阳市住房公积金管理中心审核后，最高贷款额度为100万元。

同时，在洛阳缴存住房公积金的45周岁(含)以下博士或具有高级职称的专业技术人才，40周岁(含)以下硕士或具有中级职称的专业技术人才和高级技师、全日制本科学历或技师，在使用住房公积金贷款购房时，在不超过还款能力的前提下，公积金贷款额度不受缴存时间系数和缴存余额限制，经洛阳市住房公积金管理中心审核后，最高贷款额度为65万元。

洛阳市住房公积金管理中心相关负责人表示，此举旨在持续助力洛阳青年友好型城市建设，鼓励支持更多青年人才来洛就业安居。新政将于近期正式实施，有效期两年。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 文/图 通讯员 宋旻哲）