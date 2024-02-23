洛阳市工商联（总商会）走访杭州市洛阳商会

为加强异地洛阳商会建设，促进交流合作，4月15日，洛阳市委统战部副部长、市工商联党组书记郭红伟带队到杭州市洛阳商会走访交流，调研异地洛阳商会建设情况，并与商会代表座谈交流。

杭州市洛阳商会会长梁向明对郭红伟一行的到来表示热烈欢迎，并感谢洛阳市工商联(总商会)对商会建设、发展给予的关心支持。他介绍了商会的筹建历程、在杭洛商的发展、商会服务会员的模式等相关情况。

郭红伟对杭州市洛阳商会所做的工作表示充分的肯定，对在杭洛商表示亲切的问候。她介绍了当前洛阳市经济和产业发展的情况，传达了市委主要领导对商协会作用发挥寄予的厚望，希望杭州市洛阳商会继续发挥桥梁纽带作用，积极宣传推介洛阳，扩大会员队伍，加强沟通联络，助力杭州和洛阳两地经济社会发展。

市工商联党组成员、副主席程保聚，党组成员、秘书长龚本法及部分企业家副主席、副会长参加活动。杭州市洛阳商会会长梁向明、顾问委员会主任孟兰平、副会长李俊峰、翟忠杰、韩卫峰、秘书长庞少群等参加座谈。