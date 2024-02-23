免费使用！“僵尸车”变身社区共享单车

15日，在涧西区武汉路街道武汉路社区邻里中心门口，一个特别的共享单车停放点引起不少居民关注。

15日，在涧西区武汉路街道武汉路社区邻里中心门口，一个特别的共享单车停放点引起不少居民关注。与街头常见的共享单车不同，这里的车子全由“僵尸车”改造而成，居民不需要交押金和租金，可免费使用。

记者在现场看到，这批共享单车有4辆，款式不一，虽然有些老旧，但都被擦洗得很干净。这些车子被重新喷涂为橘色，车身上贴着印有“武汉路社区共享单车”字样的车贴。

“这些社区共享单车都由‘僵尸车’改造而成，居民只需登记一下信息就能骑走，不用交费，也没有时间限制，用完及时还回来就行了。”武汉路社区党委书记张静说。

记者了解到，武汉路社区此前存在不少“僵尸车”，因在认定、拖移“僵尸车”的过程中存在难题且集中清理后车辆时有返锈，成为困扰社区多年的“顽疾”。去年以来，武汉路社区通过常态化开展“‘僵尸车’兑换好礼”活动，陆续回收一些“僵尸车”，但处理起来颇有难度，只能暂时存放起来。前段时间，有社区工作人员提议，可以对这些“僵尸车”进行改造，免费提供给居民们用。这样一来，既实现了废物利用，又方便了群众。

这个提议得到了大家一致认可。于是，社区工作人员及志愿者挑选了一批功能正常、成色较好的“僵尸车”，与辖区爱心修车铺的师傅一起对其维修、翻新，然后又组织辖区青少年对这些“僵尸车”重新上色，存放在社区邻里中心门口。

“每过一段时间，我们还会邀请辖区爱心修车铺的师傅对社区共享单车进行保养，确保使用安全性。”张静说，今年社区还将开展“‘僵尸车’兑换好礼”活动，将有更多的社区共享单车摆在居民家门口，为大家日常出行提供便利。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 蒋莎曼）