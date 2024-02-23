“谷雨”将至 洛阳气温“满27减10”

今日：多云转晴天，偏北风2级～3级，气温13℃～25℃。

19日，我们将迎来谷雨节气，谷雨取自“雨生百谷”之意，此时雨水明显增加。

昨日18时，市气象局发布重要天气报告，受东移西南涡影响，18日夜里至19日，我市有一次降水降温天气过程，全市有中阵雨、雷阵雨，南部山区局地有暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。该天气过程累计降水量10毫米到25毫米，南部山区局部50毫米以上，最大小时雨强15毫米到30毫米。19日，最高气温较前期下降10℃左右。

气象部门提醒，需防范局地短时强降雨可能引发山洪、地质灾害等气象风险。关注降水降温天气对在建工程、旅游、林果业、畜牧养殖等的不利影响。公众需及时增添衣物，关注降水导致的道路湿滑、低能见度等对交通的影响。

最近几天天气预报

今日：多云转晴天，偏北风2级～3级，气温13℃～25℃。

明日：多云转阴天，夜里转中阵雨或雷阵雨，偏南局部地区有暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，偏东风3级～4级，气温13℃～27℃。

19日(周五)：小到中雨转阴天，气温12℃～17℃。

20日(周六)：多云，气温11℃～24℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）