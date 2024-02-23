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徐衣显与中国恩菲副总经理、中硅高科董事长张合文举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.16 23:22

　　16日下午，市长徐衣显与中国恩菲工程技术有限公司副总经理、中硅高科董事长张合文等举行工作会谈，双方围绕推动企业转型共促、研发平台共建、成果转化共推等方面务实合作深入洽谈交流，达成广泛共识。

　　徐衣显对中国恩菲及中硅高科为洛阳经济社会发展作出的贡献表示感谢。他说，当前，洛阳正抢抓构建新发展格局、新时代推动中部地区崛起、加强国家战略腹地建设、推动大规模设备更新和消费品以旧换新等一系列重大战略机遇，坚持以创新为引领，以深化央地合作为载体，大力发展“四新一装备”等风口产业，积极培育五大先进制造业产业集群、17条优势产业链，重塑产业发展格局，加快构建符合未来发展方向、体现洛阳特色优势、符合新质生产力特征的现代化产业体系。中国恩菲是我国第一家有色金属工业专业设计机构，高端人才集聚，创新能力强劲，竞争优势突出，辐射带动作用明显，与洛阳合作基础好、产业契合度高、未来发展空间大。希望双方进一步深化交流对接，抢抓硅基新材料等新风口，提质推动中硅高科“退城入园”，强化产业与风口关联、向风口转型，不断提升产品附加值和市场竞争力，合力打造中西部重要的第三代半导体产业基地。希望中国恩菲发挥资源、技术、产业等综合优势，深化体制机制改革，与洛阳联合打造有色金属国家级研发平台，围绕新型研发基地建设、创新成果就地转化、风口产业孵化引育等多领域开展全方位深层次业务合作。洛阳市将聚焦企业所急所盼，优质高效对接服务，强化要素支持保障，落实好项目建设、人才激励、生活保障、服务配套等政策措施，为企业在洛发展创造更优产业生态、营造更好营商环境。

　　张合文介绍了中国恩菲在洛项目谋划以及中硅高科“退城入园”、产品转型升级等情况。他说，中国恩菲与洛阳合作渊源深厚、基础扎实、领域广泛、潜力巨大，下一步将充分发挥自身优势，精准选择科研方向，联合开展科研攻关，积极拓展硅基新材料应用布局，引导科技成果就地交易、隔墙转化，大力发展新质生产力，抢占产业发展新赛道，为洛阳高质量发展作出更大贡献。

　　中硅高科副董事长、总经理万烨，市委常委、常务副市长张玉杰等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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