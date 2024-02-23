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徐衣显到偃师区调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.16 23:30

徐衣显在偃师区调研时强调
生态优先标本兼治持续提升水环境质量
强链聚群富民增收加快培育新质生产力

　　16日，市长、黄河市级河长徐衣显率队到偃师区调研水生态治理、产业发展、文旅融合、乡村振兴等工作。他强调，要积极践行习近平生态文明思想，深入贯彻黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，认真落实《黄河保护法》要求，常态化落实河湖长制，高质高效统筹水资源、水环境、水生态综合治理、系统治理、源头治理，推动全市域水生态环境质量持续提升，为高质量发展注入绿色动能。

　　伊洛河是黄河重要支流之一。偃师区部分乡镇位于伊洛河夹河滩，水生态治理任务艰巨。徐衣显沿河堤开展巡河，实地了解堤防建设、截污治污、引水补源、湿地保护、防汛抗旱等工作，详细询问断面水质达标等情况，与有关负责人深入探讨水环境治理、水生态修复的有效举措，强调要时刻牢记“国之大者”，盯紧中央生态环境保护督察反馈问题整改，循法而治、科学施策，台账化部署、清单化推进、项目化实施，加快推进污水处理提标改造等工程，以“点办理”带动“批处理”，着力补短板、强弱项、扬优势，建设河畅、水清、岸绿、景美、人和的美丽幸福河湖。

　　偃师区围绕铝材料延链补链，打造铝基新材料产业集群。徐衣显实地调研鑫鑫铝业有限公司，详细了解精深加工、产销对接、集群发展等情况，鼓励企业发挥龙头引领作用，积极抢抓风口，精准对接市场，在优质存量中做大增量，不断培育新质生产力，推动新材料产业迈向高端化、智能化、绿色化，打造更具竞争力的优势产业集群。

　　“偃师布鞋”名扬海内外，年产值超百亿元。徐衣显深入偃师鞋业产业园，实地了解园区布局、企业入驻、产业配套等情况，与京杰鞋业、合汇达贸易、中飞进出口等鞋类生产和外贸企业负责人深入交流，详细询问外贸出口、电商销售、品牌打造等工作，强调要深化“万人助万企”活动，帮助企业做好物流、金融、营销等配套服务，积极申报“偃师布鞋”区域品牌，提高产品附加值和市场竞争力。

　　翟镇镇甄庄村农民创作立体“墙画”，用艺术扮靓乡村。徐衣显走进伊洛书画社、研学实践中心等处了解美术创作、产业培育等情况，强调要传承活化民俗文化、农耕文化，以乡村生活为主题，以创新创意为路径，把农民画创作与产业振兴有机融合，提升群众物质和精神生活水平。

　　徐衣显还到张海书法艺术馆调研，强调要利用张海等书法名家带动效应，打造特色文化名片，推出特色文创产品，发扬光大传统优秀文化，更好将文化资源优势转化为发展优势。

　　李刚等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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