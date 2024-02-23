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去年，洛阳发放公积金贷款1.57万笔67.71亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.16 15:20

　　16日，洛阳市住房公积金2023年年度报告出炉。2023年，全市公积金实缴单位9376家，实缴职工56.85万人，缴存额96.96亿元。发放个人住房贷款1.57万笔67.71亿元。

　　●缴存

　　2023年，新开户单位1,429家，净增单位670家；新开户职工5.81万人，净增职工1.59万人；实缴单位9376家，实缴职工56.85万人，缴存额96.96亿元(含年度结息4.04亿元)，分别同比增长7.70%、2.88%、10.84%。2023年年末，缴存总额838.21亿元，比上年末增长13.08%；缴存余额303.49亿元，同比增长9.25%。

　　缴存职工中，国家机关和事业单位占38.86%，国有企业占24.83%，城镇集体企业占1.04%，外商投资企业占1.83%，城镇私营企业及其他城镇企业占23.61%，民办非企业单位和社会团体占1.58%，灵活就业人员占3.03%，其他占5.22%。

　　●提取

　　2023年，21.38万名缴存职工提取住房公积金；提取额71.27亿元，同比增长30.28%；提取额占当年缴存额的73.50%，比上年同期增加10.97个百分点。2023年年末，提取总额534.72亿元，同比增长15.38%。

　　提取金额中，购买、建造、翻建、大修自住住房占14.82%，偿还购房贷款本息占50.67%，租赁住房占1.63%，支持老旧小区改造占0.03%，离休和退休提取占24.66%，完全丧失劳动能力并与单位终止劳动关系提取占5.65%，其他占2.54%。

　　在公积金助力老旧小区改造工作方面，支持既有住宅加装电梯提取住房公积金，全年办理提取72笔192.41万元，累计办理提取128笔334.28万元。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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