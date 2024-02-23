雷阵雨！中雨！洛阳最新天气预报来了

洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来几天洛阳市多受偏西气流影响，云系较多。18至19日受低槽东移影响，洛阳市有一次降水降温天气过程。

洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来几天洛阳市多受偏西气流影响，云系较多。18至19日受低槽东移影响，洛阳市有一次降水降温天气过程。 今天天气晴好，有几分夏天的感觉。 中央气象台预计，4月15日白天至夜间，黄淮等地及北部海域等地有大雾天气，请大家注意出行安全。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来几天洛阳市多受偏西气流影响，云系较多。18至19日受低槽东移影响，洛阳市有一次降水降温天气过程。具体预报如下： 今天夜里：多云，局部地区有雾。 16日(周二)：多云间阴天，南部地区有分散性阵雨或雷阵雨，偏西风转偏东风2到3级，气温13℃～25℃。 17日(周三)：多云转晴天，偏东风2到3级，气温13℃～25℃。 18日(周四)：多云转阴天，夜里转小到中阵雨或雷阵雨，气温13℃～27℃。 19日(周五)：小到中雨转阴天，气温12℃～17℃。 20日(周六)：多云，气温11℃～24℃。 21日(周日)：多云，气温12℃～25℃。 22日(周一)：多云到阴天，气温13℃～25℃。 （洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）