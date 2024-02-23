解锁新玩法！洛阳打造多元场景让游客“浸”享神都花事

和“诗仙”李白蹦唐迪、手持“通关文牒”打卡游园、参与实景剧本杀赢钻石……近日，在我市的多个牡丹观赏园里，沉浸式游园赏花赢得游客青睐，好不热闹。

和“诗仙”李白蹦唐迪、手持“通关文牒”打卡游园、参与实景剧本杀赢钻石……近日，在我市的多个牡丹观赏园里，沉浸式游园赏花赢得游客青睐，好不热闹。

今年牡丹文化节，我市城管部门围绕沉浸式体验策划了“相约神都，漫步花海”赏花方案，用一系列新潮流、新玩法、新场景将“流量”变“留量”，助力洛阳文旅出圈出彩。

多场景给足赏花仪式感

“我宣布，公元2024年第41届中国洛阳牡丹文化节，王城公园现在开园！”近日，原创历史情景剧《王城大典》开演，如此“官宣”，既有大周礼乐又有凤舞霓裳，吸引游客纷纷围观。这场穿越千年的迎宾仪式，给足了游客赏花仪式感。

王城公园因修建在东周王城遗址上而得名，周文化是其主要特色。今年牡丹文化节，该园举办“豫见王城，国潮盛典”系列活动，紧扣周文化打造多元场景，“周天子”率众臣团建赏花、乘坐园区小火车与游客互动合影等，为赏花游园带来诸多趣味。

作为十三朝古都，洛阳历史文化底蕴深厚，中国国花园和隋唐城遗址植物园两大赏花主会场则主打隋唐文化。其中，中国国花园复原“大唐皇家”游园盛会、“武皇赏花”等场景，结合园林古建打造秋翁遇仙记、欧阳修牡丹记、狄仁杰断案等小场景演绎，让游客在赏花行程中参与一场叙唐文化的盛会。隋唐城遗址植物园以“梦回隋唐，丹香光影”为主题，花神迎宾、贵妃赏花、隋唐潮迪狂欢夜、非遗打铁花等精彩活动应接不暇。