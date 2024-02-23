雨后春意浓 本周洛阳天气多变化

今日洛阳晴天转多云，偏南风2级转偏北风3级～4级，气温14℃～27℃。
今日洛阳晴天转多云，偏南风2级转偏北风3级～4级，气温14℃～27℃。
“随风潜入夜，润物细无声。”刚刚过去的双休日，我们经历了一场春雨。昨日上午，雨过天晴，春意盎然，牡丹含露，花香四溢。
市气象台根据最新的气象资料分析，本周我市多受偏西气流影响，云系较多。18日、19日，受低槽东移影响，我市有降水天气过程。
最近几天天气预报
今日：晴天转多云，偏南风2级转偏北风3级～4级，气温14℃～27℃。
明日：多云转阴天，下午到夜里大部分地区有分布不均匀的阵雨，东北风3级左右，气温12℃～25℃。
17日 (周三)：多云，气温14℃～25℃。
18日 (周四)：多云转阴天，夜里大部分地区转小雨，气温11℃～27℃。
19日 (周五)：阴天有中雨，气温14℃～19℃。
20日 (周六)：阴天转多云，气温11℃～24℃。
21日 (周日)：多云转阴天，气温12℃～25℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
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