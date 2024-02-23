洛阳部署开展全民国家安全教育日普法宣传活动

9日，我市部署开展2024年全民国家安全教育日普法宣传活动。

9日，我市部署开展2024年全民国家安全教育日普法宣传活动。

此次活动将重点宣传新时代国家安全发生的历史性变革、取得的历史性成就、积累的宝贵经验，习近平法治思想，总体国家安全观，以及国家安全法、反分裂国家法、国防法、反恐怖主义法、反间谍法、数据安全法、生物安全法、网络安全法、爱国主义教育法等国家安全相关法律法规。

我市各地各部门将结合实际，紧紧围绕“总体国家安全观·创新引领10周年”活动主题，广泛开展群众性法治文化活动，充分发挥“法律明白人”、普法讲师团等社会力量作用，推动国家安全相关法律法规进农村、进社区、进校园、进机关、进企业、进军营、进网络，推动大安全理念深入人心、落地生根，筑牢依法维护国家安全的人民防线，为洛阳高质量发展营造良好的法治环境。

我市将组织开展集中宣传、网络宣传、以案普法活动，充分利用以国家安全为主题的法治宣传教育基地及爱国主义教育基地，举办国家安全主题展览、法治讲座、法治文艺巡演等丰富多彩的活动，运用群众乐于参与、便于参与的方式，吸引广大群众深度参与，让老百姓对国家安全法律知识听得懂、记得住、用得上，让公众知晓哪些是危害国家安全的行为、危害国家安全应当承担什么法律责任、怎样依法维护国家安全。

我市将组织开展重点对象宣传，推动各级领导干部学习掌握国家安全法律知识，通过党委(党组)理论学习中心组学习、政府常务会议会前学法等形式，提升各级领导干部法治思维能力、统筹发展和安全的能力。教育、共青团等部门将充分发挥中小学法治副校长作用，通过讲授国家安全法治课、举办辩论赛和主题征文活动等，教育引导青少年增强国家安全意识和法治意识。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 朱明宇）