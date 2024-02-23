14日和17日，洛阳有分散性阵雨或雷阵雨

今日晴天间多云，气温12℃～25℃。

“春南夏北，有风必雨。”北方冷空气残余势力还控制着我国大部分地区，此时如果南方海上的暖湿空气不断加强，随着强劲的南风，暖气团往北爬到冷空气的上方就会遇冷成云致雨。夏季，大陆主要受暖湿空气控制，风向以东南风为主，如果这时刮起北风，就表示北方有冷空气南下，冷空气与暖湿空气相遇时，会迫使湿热空气上升遇冷形成降雨。

市气象台根据最新气象资料分析，最近几天，我市多受短波槽活动影响，云系较多，14日和17日有分散性阵雨或雷阵雨。

最近几天天气预报

今日：晴天间多云，气温12℃～25℃。

明日：晴天间多云，气温13℃～27℃。

13日(周六)：多云转阴天，气温14℃～28℃。

14日(周日)：多云间阴天，有分散性阵雨或雷阵雨，气温16℃～25℃。

15日(周一)：晴天间多云，气温13℃～28℃。

16日(周二)：晴天到多云，气温14℃～26℃。

17日(周三)：多云转阴天，有阵雨或雷阵雨，气温13℃～26℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）