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洛阳：开展示范创建 推动安全宣传“五进”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.11 08:54

　　根据洛阳市安全生产治本攻坚三年行动部署，我市将开展全民安全素质提升行动。

　　全民安全教育

　　聚焦“人人讲安全个个会应急”目标，持续开展安全生产月、119消防宣传月、交通安全日、安全宣传咨询日等活动。引导公众践行安全的生产生活方式，推动安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭“五进”全覆盖。

　　安全普法教育

　　落实“谁执法谁普法”普法责任制，深入开展安全生产法治宣传教育。在电视、报刊等主流媒体设置安全生产专题栏目，定期讲解安全生产知识、介绍安全生产典型经验做法、曝光存在的突出问题，制作播放安全警示宣传片，增强事故防范意识和能力。因地制宜推动建设安全科普宣传教育和安全体验基地。

　　开展示范创建

　　持续开展安全发展示范市、县区、企业创建活动，制定市级安全发展示范县区、企业评价与管理办法，严格评定程序、评定标准，年度评定结果予以通报表彰奖励。深化开展“平安工程”“平安农机”“平安渔业”等示范创建工作。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 胡婷婷 刘仟仟）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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