伊河发源于熊耳山南麓的栾川县陶湾镇金锅泉，出栾川后，流经嵩县、伊川，蜿蜒于熊耳山、伏牛山之间，穿龙门山而入洛阳城区，东北至偃师区岳滩村与洛河汇流。伊河流域是牡丹的原生地，很多牡丹珍品在这里培育成功，很多牡丹的故事在这里流传。

编者按

洛阳以水而名、因花而美，作为黄河流域重要节点城市，黄河干流及其伊洛瀍涧四条支流穿城而过，五水融汇、山河拱戴。“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇。”在河洛地区，水与牡丹的渊源颇深。伊河流域、洛河流域是牡丹的原生地，很多牡丹珍品在这里培育成功，很多牡丹的故事在这里流传；瀍河流域和涧河流域是牡丹的重要栽培区，牡丹文化资源丰富。今起，本报推出伊洛瀍涧与牡丹系列文章，带您穿越时间与空间，一起品读碧水清流润牡丹的故事，欣赏花河相依、人花相亲、城花相融的幸福画卷。敬请关注。

伊河发源于熊耳山南麓的栾川县陶湾镇金锅泉，出栾川后，流经嵩县、伊川，蜿蜒于熊耳山、伏牛山之间，穿龙门山而入洛阳城区，东北至偃师区岳滩村与洛河汇流。伊河流域是牡丹的原生地，很多牡丹珍品在这里培育成功，很多牡丹的故事在这里流传。

伊河上游野牡丹

从栾川县陶湾镇到嵩县大章镇，是熊耳山腹地。伊河的主要支流大章河，发源于大章镇仙人场村的熊心渊。这里是中药材的宝库，由于自古就有严格的采药山规，对中药材实行了可持续采摘，所以目前这里野生牡丹、野生杜鹃成片成林。

这个区域有九种野生黄牡丹，山民称金牡丹，最珍贵的有两种，即醉金妃、金系腰。醉金妃移植到洛阳城中，被称为赛姚黄。金系腰，适合簪花，即花开之时，人们采金系腰花朵插在头上。宋代词人吕胜己在《长相思》中写道：“体夭夭，步飘飘，绶带金泥缕绛绡，珑璁趁步摇。浅霞消，两峰遥，斜插层楼金系腰，花羞人面娇。”

伊河上游的杨山，今主峰区属栾川县合峪镇。杨山是凤丹的原生地。凤丹，又名白凤丹、凤丹白，属于古老的杨山牡丹后裔。今为了区别杨山的野生牡丹和栽培牡丹，把杨山野生牡丹称为杨山牡丹，把同类栽培牡丹称为凤丹。

杨山牡丹的人工栽培，是从隋朝开始的，在栽培过程中，通过变异和人工嫁接，出现了许多牡丹名品。而保持杨山牡丹基因稳定性的凤丹，一直是最主要的药用和食用牡丹品种。

明代冯应京《月令广义》说：“女夷，主春夏长养之神，即花神也。”女夷修道成仙处，在九皋山的花神涧。后人在这里修有花神庙，明清时在这里形成一个大型村镇，名叫花神庙村，今称花庙村。

且道伊阙花千树

伊河从源头到九皋山为上游，从九皋山到龙门为中游，龙门以下为下游。

相传大禹治水时凿开龙门山，伊水畅流。绿荫片片中，香山(东)与钟山(西)两山对峙，远望犹如一座天然门阙，故称为“阙塞”或“伊阙”。东汉时，傅毅《反都赋》有“因龙门以畅化，开伊阙以达聪也”的名句，“龙门”之称首见于传世经典。

从北魏开始开凿的龙门石窟，规模宏大，气势磅礴，窟内造像雕刻精湛，内容题材丰富，被誉为世界最伟大的古典艺术宝库之一。在龙门石窟的唐代洞窟中，有大量的牡丹纹饰。因为在唐代，牡丹被称为佛花，唐代洛阳高僧弘正在《地藏菩萨本愿经释读》中说：“一朵牡丹，有九德之佛性，乃众生修行之善果。一叶知春，此谓仁；一花献瑞，此谓义；开花有序，此谓礼；花开含笑，此谓智；花期必时，此谓信；花不嗔怨，是谓忠；花福赐人，是谓孝；花送清雅，是谓廉；花开天下，是谓和。”

在唐宋时期，龙门有诸多寺院，都广种牡丹。在这些牡丹中，出现了牡丹珍品潜溪绯，是在龙门潜溪寺培育成功的。潜溪是由一眼泉水形成的山溪，唐代建有潜溪园，北宋建有潜溪寺。明末重建潜溪寺，又名皇觉寺，今主殿仍存。位置在今洛龙区龙门石窟街道郭寨社区西北的龙门西山南麓。

北宋韩维《潜溪》序云：“寺有杜宣猷记，具述地主相投所来，始于李相藩。”诗云：“李公旧林壑，及此与几授。清泉流不竭,密竹老逾秀。我惭疏野人，来值溪花后。”自注云：“溪出绯牡丹。”

这里介绍了潜溪寺来历，是唐代李藩、杜宣猷故园，寺中有杜宣猷记，即杜宣猷《唐潜溪记》。寺中，出绯牡丹。

绯牡丹，就是潜溪绯。欧阳修《洛阳牡丹记》说：“潜溪绯者，千叶绯花。出于潜溪寺，寺在龙门山后，本唐相李藩别墅。今寺中已无此花，而人家或有之。本是紫花，忽于藂(cóng)中特出绯者不过一二朵，明年移在他枝，洛人谓之转枝花，故其接头尤难得。”

另一种牡丹名品状元红，出自龙门利涉院，这也是一座著名寺院。《邵氏闻见录》说，吕蒙正曾客居龙门利涉院士室读书，从利涉院移植一株红牡丹，种在他住的破窑前。吕蒙正中状元后，归乡省亲时，见到破窑前的牡丹开出的红花如状元的红袍子一样，人们称其为状元红。

周师厚《洛阳牡丹记》等文献，对状元红牡丹有详细描述，它是千叶深红色，色类丹砂而浅，叶末梢微淡，近萼渐深，有紫檀心，开头可七八寸。周师厚说，状元红“今流传诸圃甚盛，龙岁有此花，又特可贵也”。

天囿年年花满园

伊河下游，一马平川，水土肥美，是洛阳牡丹的传统栽培区，出现了一大批历史名园，传承至今的是位于伊河南岸、庞村镇掘山村的天囿牡丹园。

庞村镇位于伊滨区东部。自唐代以来，这里就是牡丹名镇；明清、民国时，这里是洛阳牡丹的三大种植区之一。天囿园，是建立于清朝初年的牡丹名园，是牡丹仙子王富英的故里。

传说中专司牡丹的牡丹仙子，是美丽与智慧的化身。牡丹仙子就是洛神宓妃，因为美丽香艳的牡丹，就是洛神宓妃本人的化身。传说牡丹仙子在武则天时期被玉帝第一次贬到人间，转生为女状元阴若花；牡丹仙子第二次下凡是在中唐时期，转生为舞女杜秋娘；牡丹仙子第三次下凡，转生为清朝洛阳烈妇王富英，事见《清稗类钞》。

明清之际，伊水之滨有一个大牡丹园，被称为王氏花园，其主人王德显是一位饱学之士，在清初曾进士及第，但他生性爱花，并未出仕，仍回归田园，以种花为业。王德显之妻吕氏，是出身于名门的才女，也是牡丹种植巧匠。两人虽有一子，但很想再要个女儿。花朝节，夫妇二人到九皋山花神庙进香，并真心祈祷。次日夜，吕氏梦牡丹仙子入怀而有孕，生下一女，取名富英，字天囿。

王富英自幼聪慧，过目成诵，未及十七，其诗文竟传遍天下。康熙十二年(公元1673年)春，浙江余姚进士孙槐来洛赏花，慕其名，至王家花园求婚，王家许之。次年春，孙氏遣船来迎娶富英。船至江南，遭太湖水寇打劫，富英被掠。贼酋慕其色，意图强奸，富英坚决不从。贼酋继以兵刃拷打，亦不从。夜深，等看守者入睡，富英遂以帛巾自缢而死，其貌如生。贼酋惊叹其贞烈，自悔道：“如此烈妇而我迫之以至死，吾不知死所矣。”于是解散队伍，披缁入山，不知所终。富英殉节后，江南各地建花神庙立像祭之。康熙皇帝闻之，下诏，将王家花园赐名为“天囿园”，为富英在园中建庙、立贞节牌坊。

近代洛阳著名学者高祐，是庞村镇掘山村人。他目睹天囿园牡丹之盛，写下了多篇牡丹诗。他的《牡丹》云：“富贵原天授，气象安能强？春风花信至，压倒百草香。金缕玉盘贵，一枝亦丽娟。濂溪误品题，笑杀不如莲。”他认为牡丹压倒群芳，周敦颐提出的牡丹不如莲花的观点是错误的。

高祐《题红牡丹》说：“天然倾国意闲闲，香草美人只一般。正恐韶光春苑盛，后宫怕与对芳颜。一幅烟云焕彩霞，奇妍谱出日光华。若同姚魏夸繁富，原是人间第一家。”高祐描述的红牡丹，正是天囿园种植最广泛的牡丹品种洛阳红，它若与姚黄、魏紫相比，更能称得上“人间第一家”。

今天囿牡丹园占地1800亩，是洛阳最大的牡丹园，有牡丹名品千余种，基本上涵盖了洛阳所有牡丹名品。同时，还有四季花海观赏区、多肉植物展览馆、萌宠动物体验、儿童游乐亲子园、特色美食广场等。

每年春天，长达数百米的紫藤花在天囿园竞相开放。头顶上是盛开的紫藤花，脚下是盛开的牡丹花，形成大美伊河不二之绝景。（郑贞富）